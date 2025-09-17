Rob Lowe para liderar la comedia ‘The Ram’ en proceso de ABC

Rob Lowe está adjunto para dirigir una serie de comedia actualmente en desarrollo en abecedario, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Titulado «The Ram», se dice que el programa es una «comedia romántica en el lugar de trabajo en la que Rob Lowe interpreta a un presentador de programas deportivos diarios que se enamora del nuevo productor trajo para aumentar sus calificaciones», según la logline oficial.

Betsy Thomas («My Boys», «Mom»), Bob Fisher («Wedding Crashers», «Somos los molineros») y Rob Greenberg («Cómo conocí a tu madre», «Frasier») sirven como escritores y productores ejecutivos. El anfitrión del anfitrión de Sports Sports, Colin Cowherd, también se ejecutará productos ejecutivos junto con Eric Tannebaum, Kim Tannenbaum y Jason Wang de Tannenbaum Co., así como. Peyton ManningJamie Horowitz, y Ben Brown a través de Omaha Productions. Lowe Will Will Products, además de protagonizar.

20th Television es el estudio. Omaha Productions está actualmente bajo un acuerdo de primer vistazo en 20th TV.

En la televisión, Lowe protagonizó recientemente el drama de Fox «9-1-1: Lone Star» durante cinco temporadas, así como la comedia de Netflix «Unstable». Lowe y su hijo, John Owen Lowe, fueron cocreadores y estrellas de la última serie. Sus otros roles de televisión importantes incluyen «The West Wing», «Parks and Recreation» y «Hermanos y hermanas».

Omaha Productions fue fundada por Manning en 2020. Además de su primer acuerdo en 20th TV, la compañía también tiene una amplia asociación ambientada en ESPN anclada alrededor de su «Monday Night Football» con Peyton y Eli Manning Alternate Telagast. Omaha también está detrás de la próxima serie de comedia de Hulu «Chad Powers», protagonizada por Glen Powell, inspirado en un segmento de la serie de Eli Manning «Eli’s Place».

Lowe es representado por WME, Brillstein, Latham & Watkins y R & CPMK. Thomas es representado por artistas primero, CAA, y Jackoway, Austen, Tyerman. Fisher es representado por WME y McKuin Frankel Whitehead. Greenberg es representado por UTA. Cowherd es representado por Silver Tribe Media.

En la actualidad, ABC solo tiene dos comedias con guiones en horario estelar: «Abbott Elementary» y «engranajes cambiantes». La emisora ​​está actualmente Preparando un reinicio de «Scrubs» Eso verá regresar a varios miembros originales del elenco.