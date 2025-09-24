Rob Lowe en el piso Temporada 4, Owen Strand y 911 Nashville

Es hora de Rob Lowe para golpear «El piso» de nuevo.

La cuarta temporada de «9-1-1: Alum Star de Lone Star «Lowe’s Trivia Challenge debuta en Fox Wednesday con algunos giros nuevos, incluida una competencia con temas de EE. UU. Y la oportunidad de joder realmente con sus compañeros competidores.

«Las apuestas son más grandes y tenemos un par de nuevas arrugas para el juego que creo que son súper, súper geniales», dijo Lowe a Variedad. «En primer lugar, este año estamos jugando al estado contra el estado, por lo que todos los estados y el país están representados, lo cual es muy divertido. Nací en Virginia, criado en Ohio, viví toda mi vida en California, por lo que estaba apoyando a esos tres estados. Eso fue divertido. Pero también tenemos un intercambio de un intercambio.

Ver a continuación para obtener más información de VariedadLa conversación con Lowe sobre el estreno de la temporada 4 de «The Floor», su próxima película de terror «The Third Parent» y Film Project «The Musical», y si volverá a reproducir su papel de «9-1-1: Star Lone» Owen en la nueva serie ABC del hermano Chad Lowe «9-1-1: Nashville».

¿Cómo te preparas para interpretar a «Host Rob» en «The Floor»? ¿Viene naturalmente en este momento?

Lo que más me ha sorprendido es cuánto espero hacer el programa cada año, y es porque puedo utilizar los músculos que no utilizo en otros trabajos. Es la parte del espectáculo One-Man, es parte de Stand-Up Comic Act. Tienes que pensar como un productor en el acto, como, ¿en qué te inclinas? ¿De qué hablas? ¿De qué no habla? Es parte del controlador de tráfico aéreo, porque tienes a alguien en tu oído recordándote el juego y las apuestas y hacia dónde se dirige el juego. Todo está en un escenario grande y hermoso, hay una audiencia en vivo. Hay tantos estímulos que realmente me bombean haciéndolo. Y creo que mi parte favorita es poder anunciar. Las bromas con los jugadores, es seguro que mi parte favorita.

¿Cuál es un incidente particularmente bueno de bromas que puedes burlarte de la temporada 4 de «The Floor»?

Bueno, cuando me di cuenta de que una de las categorías era «mocoso», pensé: «Chico, si mi imagen no es la primera, habrá un infierno para pagar».

Tienes dos películas por venir, una siendo «el musical» con Gillian Jacobs y Will Brill.

¡Sí! Este es uno de los guiones más inteligentes y audaces que he leído en años. Y es un escritor por primera vez para básicamente un director por primera vez. Y para ver a los recién llegados con este nivel de artesanía, inteligencia y confianza, me recuerda cuando leí «Gracias por fumar» hace años, y me estaba dando como joven- Alexander Payne- «Elecciones».

También está la película de terror «The Third Parent», que se basa en una historia de terror viral en Internet.

Sí, es una película con Bleecker Street que hice en la primavera que saldrá, creo que con una fecha de lanzamiento de febrero. Se basa en un sub-reddit de IP de culto realmente extraña, extraña y de culto sobre la leyenda de una persona tal vez persona, tal vez-criatura, tal vez robot que se mete en las casas de las personas y luego las mantiene como rehenes. Es extraordinariamente espeluznante. Y interpreto al padre, y cuando me dijeron quién estaba interpretando al extraño alienígena y dijeron que era Crispin Glover, estaba tan adentro.

Justo cuando saliste de la franquicia «9-1-1» de Ryan Murphy con el final del spin-off «Lone Star» de Fox en la primavera, tu hermano está trabajando en el nuevo spin-off de ABC, «9-1-1: Nashville», que estrena este otoño. ¿Has estado al día con lo que están haciendo y comparando notas sobre las nuevas emergencias?

Estoy realmente emocionado. He estado recibiendo actualizaciones en vivo de mi hermano Chad, quien es el productor/director ejecutivo, y son todos mis amigos. Juego al golf con Chris O’Donnell. Kimberly Williams-Paisley He trabajado con dos veces, quien es la mujer más adorable y maravillosa. Y hay un par de otras personas en el programa que sé, y sigo escuchando a la gente decir: «¡Es una locura! ¡Estamos colgando de un puente!» Estoy como, «¡Sí, para eso te has registrado!» Me alegra no tener que usar el atuendo de bomberos en el verano de Nashville; Eso es lo número uno en lo que he estado pensando.

¿Te ves repitiendo tu propio papel de franquicia «9-1-1» como Owen Strand para «Nashville»?

Amo a Owen Strand y amo cómo la gente pierde ese personaje. Significa mucho para mí que la gente realmente se relacionó con él y le gustaba. Y nunca descarto nada, pero en este momento no creo que haya planes para hacerlo.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.