Rob Laduca de Disney Jr en la apelación duradera de Mickey Mouse

El productor ejecutivo Rob Laduca ha querido traer de vuelta al tan querido «Casa club de Mickey Mouse«Durante años, y este verano, finalmente obtuvo su deseo.

Después de un paréntesis de 10 años, el programa regresa todos los viernes Disney JR. y Disney+ en su nueva encarnación como «Mickey Mouse Clubhouse+».

Después de trabajar en programas como «Jake y The Never Land Pirates» y «Mickey and the Roadster Racers», Laduca, con una carrera que abarca cuatro décadas, se preguntaba si era hora de retirarse. Pero luego recibió una llamada preguntando si quería hacer más casa club, y Laduca estaba de vuelta en el negocio.

Aquí, Laduca habló sobre honrar el legado de Mickey y por qué el ratón de Walt Disney es tan querido.

¿Qué fue importante para honrar el legado de Mickey y sus amigos?

Lo mantuvimos en un mundo muy selecto en la casa club de quién se rodeó Mickey en los primeros dibujos animados. Donald, Daisy y Clarabelle Cow harían una aparición. Goofy siempre estuvo ahí. Era el mismo grupo de amigos.

Originalmente, querían hacer el espectáculo en CG, pero estaba tratando de convencerlos de que no lo hicieran. Había ciertas cosas, como las orejas de Mickey. En un mundo 3D, sus oídos parecen platos satelitales en su cabeza. Así que tuvimos que descubrir un programa de computadora para deslizar sus oídos mientras giraba. Hubo muchos desafíos, pero resultaron ser divertidos. Ahora tenemos la libertad de hacer texturas, color y sombreado, y el mundo se ve mucho más hermoso en esta versión del espectáculo.

Otro factor que se destaca en el programa son las canciones. En el segundo verso, las letras se han convertido en lombrices de oído. ¿Cuál es el secreto para eso?

Tendría que preguntarle a nuestro compositor, Mike Himelstein, quien hizo nuestra música en el programa original. Con mucho gusto regresó y siempre trabajamos bien juntos. Mucho de eso vino de lo que me encantaba bailar. Cuando era un niño pequeño, era el rock and roll temprano, o Boogie-Woogie.

Los niños parecen tener muy poca capacidad de atención, pero los episodios funcionan durante 22 minutos. ¿Cómo estás considerando eso cuando estás juntando episodios?

Pensé que con un espectáculo de 22 minutos para niños de dos a cinco años, definitivamente tenemos que mantenerlos enfocados. Se trataba de ser un poco dramático, y hay un problema que necesitamos su ayuda para resolver. Fue principalmente porque Mickey estaba hablando con la audiencia. Estamos pidiendo ayuda en una aventura, y permitió que los niños se involucraran. Los amigos también tienen personalidades muy distintas. Mickey es el buen tipo, y es amigo de todos. Minnie es totalmente adorable, y Goofy es solo un gran tonto. Se está deslizando sobre las cosas y dice: «Vaya». Creo que disfrutan de todas las personalidades.

Mencionaste animar los oídos de Mickey. ¿Qué otras conversaciones tienes con el equipo sobre animar a este mundo?

Los personajes son squashy y elástico como lo fueron en los viejos tiempos. Los avances en la animación y la representación por computadora son enormes. Podemos hacer mucha más expresión en los personajes. Ludwig von Drake siempre fue un poco rígido en el pasado, ahora es muy animado y muy divertido.

Esta vez, agregamos un segundo nivel. Está el loft riendo y los locos tubos. Mickey, Minnie y Daisy pueden subir muy fácilmente. El Wacky Tube realmente no le importa a Donald y sabe que Donald se siente frustrado. Así que es divertido hacer que se enoje, lo que he notado que muchos niños se ríen.

También estás haciendo pantalones cortos de 2 minutos en YouTube. ¿Cuáles son los desafíos de ese medio de narración de historias?

Estás condensando este mundo en un video de dos minutos, que es cómo, lamentablemente, muchos niños mayores consumen contenido. Entonces, la mitad de ellas son canciones, y eso es fácil, pero las cosas divertidas también están sucediendo dentro de la canción, y eso mantiene a los niños entretenidos. Con otros, limitamos una historia simple, tenemos un problema con el que Mickey ayuda. La diversión es el objetivo final.

¿Cuál dirías que es la razón de este amor? ¿Por qué la gente ama a Mickey Mouse y sus amigos después de todos estos años?

Todos quieren un buen amigo, y eso es lo que es Mickey. Es comprensivo, servicial y siempre ahí para ti cuando lo necesitas. Él es solo ese tipo de personaje. Creo que es solo una naturaleza humana en la que quieres que alguien en tu vida confíe y, ¿sabes, quién va a ser confiable?

Esta entrevista fue editada y condensada.

Mickey Mouse Clubhouse+ se transmitirá todos los viernes en Disney Jr. y Disney+