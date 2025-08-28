Rob Gronkowski tiene una predicción sorprendente antes de la temporada de 2025

Anterior Patriotas de Nueva Inglaterra ala cerrada, Rob Gronkowski es un ala cerrada de élite, pero algunos tal vez cuestionarán su juicio como un NFL analista después de su última predicción.

En declaraciones a Kay Adams el martes, Gronk declaró que está eligiendo el – Espera – Leones de Detroit para ganar el Super Bowl esta próxima temporada.

La leyenda de la NFL Rob Gronkowski eligió a los Leones para ganar el Super Bowl esta temporada 👀 «Creo que los leones de Detroit lo logran» (a través de: @Pandadamsshow) pic.twitter.com/l2fqfozc3b – 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔱𝔯𝔬𝔦𝔱 𝔗𝔦𝔪𝔢𝔰 📰 (@the_det_times) 26 de agosto de 2025

La leyenda de los patriotas predice que los leones lo tomarán todo

«Los Leones de Detroit, eso es a quien estoy eligiendo para ganar el Super Bowl, los Detroit Lions» Gronkowski dijo a Kay Adams.

El cuatro veces campeón del Super Bowl estipuló que podrían enfrentar una dura competencia justo al final de otro equipo que todavía tiene una muesca en su cinturón de campeonato, los Buffalo Bills, aunque finalmente reafirma que, en sus ojos, Detroit son los campeones mundiales más probables en febrero de 2026.

«Pero también se enfrentarán al Bills de búfalo Y será una primera victoria campeona en el Super Bowl para cualquiera de las organizaciones. Pero creo que los Leones de Detroit lo logran. «

Gronk también atribuye a gran parte del equipo que no se sale con la suya y asegura un primer trofeo Lombardi histórico para la franquicia se redujo al equipo que perdió múltiples titulares y jugadores clave, catorce, en defensa, más adelante en el año, antes de los playoffs.

«El año pasado, los Leones en mis ojos estaban a la cabeza para ganarlo todo. Pero cuando tienes 14 muchachos que salen de las lesiones, no tienes ninguna posibilidad de ganar un Super Bowl. Y los Philadelphia Eagles, tuvieron 21/22 titulares para el juego del Super Bowl. Es por eso que es tan difícil elegir quién va a hacer el Super Bowl, pero … yendo con los lentes de Dialions Versus Versus Bills.» «

Rob Gronkowski tiene a Leones enfrentados a la división rival

A pesar de que los Bills han sido uno de los equipos de fútbol más competitivos en la NFL en la última media década y más bajo el tándem de mariscal de campo, Josh Allen Y el entrenador en jefe, Sean McDermott, Buffalo aún no ha hecho un Super Bowl desde los Jim Kelly Days en 1993.

Detroit, por otro lado, nunca ha hecho un juego de Super Bowl, y su aparición en el campeonato de 2023 NFC marcó solo su segunda aparición en el Juego de Campeonato de la Conferencia desde la fusión AFL/NFL.

Curiosamente, Gronkowski no quería jugar a los favoritos al seleccionar su antiguo equipo de la AFC, los Patriots, y su equipo ex NFC, el Tampa Bay Buccaneers Como los dos ganadores del juego de campeonato, a pesar de que ambos están en UP.

Muchos han visto al equipo de Mike Vrabel como un caballo oscuro de la AFC que se dirige a la temporada, donde se ha establecido una ofensiva mejorada para intentar aprovechar al máximo la talentosa joven que llamó, Drake Maye’s prendas.

Evidentemente, el cuatro veces All-Pro y el cinco veces Pro Bowler necesitarán más convencer de que el equipo ha cambiado lo suficiente desde la debacle 4-13 que fue en 2024, a una organización estable y competitiva ahora en 2025.

Pero, con suerte, para los fanáticos de Pats, el tiempo en el desierto posterior a Brady, después de Belichick ha terminado, y el equipo puede volver a las formas ganadoras a las que se ha utilizado en el transcurso del siglo XXI.