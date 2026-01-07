Tanjungpinang, VIVA – robar inundación o las inundaciones costeras inundaron nuevamente varias áreas en la ciudad de Tanjungpinang, provincia de las Islas Riau (Kepri), el miércoles. Las inundaciones provocadas por la marea alta provocaron que centros comerciales, carreteras y viviendas de vecinos de zonas costeras quedaran sumergidos.

Uno de los lugares afectados se encuentra en la zona de Pelantar II Tanjungpinang. La marea alta sumergió tiendas de comestibles hasta la altura de un ternero adulto. Como resultado, varias mercancías de los comerciantes quedaron inundadas de agua salada.

«Las inundaciones por marea se han producido desde principios de enero de 2026, pero hoy las condiciones del agua son mejores porque se ha filtrado en la tienda», dijo Yohan, un comerciante de alimentos básicos en Pelantar II, el miércoles (1/7/2026).



Rob Flood vuelve a golpear Tanjungpinang, tiendas y casas de residentes quedan sumergidas

Además de Pelantar II, las inundaciones por mareas también sumergieron zonas residenciales en la aldea de Sei Jang. El nivel del agua en la zona alcanzó a los terneros de los adultos y entró en las casas de los vecinos.

Un residente de Sei Jang, Jufri, dijo que el agua de mar comenzó a entrar en su casa alrededor de las 11:00 a.m. Él y su esposa se vieron obligados a trasladar los aparatos electrónicos y los muebles del hogar a un lugar más alto para que no quedaran sumergidos.

Mientras tanto, se vio a varios niños de Sei Jang utilizando las aguas de la inundación como medio para jugar y nadar en las carreteras y patios inundados de las casas de los residentes.

«Las inundaciones causadas por mareas se han convertido en algo habitual para nosotros cada año, debido a nuestra ubicación cerca del mar», afirma Jufri.

Condiciones similares también ocurrieron en la zona costera de la aldea de Kampung Bugis. Varias casas de residentes quedaron sumergidas, desde el patio, la cocina y la sala de estar. La inundación de agua de mar también se extendió a la zona de Senggarang y duró hasta el mediodía.

Los residentes de Bugis Village, en Río, admitieron que habían hecho varios esfuerzos de anticipación para reducir el impacto de las inundaciones por mareas, uno de los cuales fue levantar terraplenes o muros de barrera en las puertas de sus casas.

«El fenómeno de las mareas se produce todos los años. Además de rendirse, por supuesto también debemos tener en cuenta que los objetos de valor no quedarán sumergidos en el agua del mar», afirmó Rio.

Mientras tanto, el jefe de BPBD Tanjungpinang, Muhammad Yamin, hizo un llamamiento a las personas que viven en zonas costeras para que aumenten su conciencia sobre el potencial de inundaciones por mareas.