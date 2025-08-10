Road to Pertamina Eco Runfest 2025, Pertamina invita a las personas a colaborar para construir un estilo de vida saludable y sostenible

VIVA – PT Pertamina (Persero) llevó a cabo un evento de Road to Pertamina Eco Runfest (PERF) 2025 como parte de la campaña de sostenibilidad, hacia el evento superior Pertamina Eco Runfest 2025 el próximo noviembre. El PERF se llevó a cabo en Gelora Bung Karno, Yakarta, domingo 10 de agosto de 2025 para invitar a la comunidad y a varias comunidades a intensificar los deportes y vivir sanos.

No solo los deportes, el FORM se presenta con programas de entrevistas relacionados con la conciencia ambiental para que fortalezca el futuro más verde de Indonesia.

La secretaria corporativa de Pertamina, Arya Dwi Paramita, enfatizó que el PERF 2025 no es solo un evento deportivo, sino un movimiento colectivo para desarrollar la conciencia ambiental.

«Dado que se celebró por primera vez, estamos comprometidos a brindar conciencia a la comunidad sobre lo importante que, además de la salud y el medio ambiente. Diseñamos esta actividad en colaboración al involucrar a la comunidad en funcionamiento y a la comunidad preocupada por el medio ambiente», explicó Arya durante el PERF Talkshow en GBK, Jakarta, domingo 10 de agosto de 2025.

En esta ocasión, reveló, Pertamina esperaba que el evento Pertamina Eco Runfest se convirtiera en un pionero en la construcción de un ecosistema inclusivo y sostenible, tanto del programa Running Sports (Eco Run) como del Music Festival (Energizing Music Festival) y Products Products respetuoso con el medio ambiente (mercado ecológico).

«Pertamina también invita a nuestros hermanos, amigos de Disablitas. Esperemos que este año haya muchos amigos de Disablitas que se unan y también animan Pertamina Eco Runfest», continuó Arya.

El CEO de Greeners.co, Syaiful Rochman, uno de los oradores del TalkShow Perf, dijo que la colaboración con Pertamina podría proporcionar educación e inspirar al público sobre la sostenibilidad.

«Hoy queremos transmitir el concepto de reciclaje. Es decir, hacer que los materiales usados sean más valiosos con la creatividad de los fabricantes», dijo Syaiful.

Los problemas ambientales, explicó, no deberían ser solo un discurso. Todos pueden hacer varias pequeñas iniciativas, como clasificar la basura en el hogar, reducir el consumo de productos desechables y apoyar a las empresas que aplican prácticas sostenibles.

«Los grandes cambios comienzan con pequeños hábitos consistentes», dijo.

Además, Sandy Ibrahim Aziz, que es una atleta de baloncesto Satria Muda Pertamina, compartió con entusiasmo lo que los consejos para participar en los eventos de ejecución.

«La preparación es la misma que en general. Primero, el calentamiento es lo más importante en cualquier deporte. En segundo lugar, se debe hacer para que el cuerpo esté estable nuevamente. Finalmente es la recuperación. Estas tres cosas a menudo se olvidan», dijo Sandy.

Uno de los participantes (Ecochamp) discapacidadAdam Kharis Pratama, dijo que estaba contento con el evento PERF. Según él, Perf es un evento amigo por discapacidad.

«Esta es una prueba clara de que el PERF es una actividad que prioriza la inclusión. Participan muchos de los amigos de Disablitas, más o menos hay 30 personas que participan en PERF 2025 más tarde», explicó Adam.

Además de los programas de entrevistas, Road to Pertamina Eco Runfest 2025 también presenta áreas interactivas y cabinas educativas, incluidas exhibiciones de productos reciclados, zonas de juego ecológicas para niños, así como talleres cortos sobre reciclaje. Todas estas actividades están diseñadas para proporcionar experiencia directa a los visitantes sobre cómo las pequeñas acciones pueden contribuir a la sostenibilidad.

Descripción de la foto: Secretario Corporativo de Pt Pertamina (Persero), Arya Paramita visitó el Taller Eco de «Recreación» con Session Greeners Diy Sachiko Tote Bag en el camino a Pertamia Eco Runfest 2025 celebrado en el área de Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, domingo (10/08/2025).

El evento principal de Pertamina Eco Runfest 2025 tendrá lugar el domingo 23 de noviembre de 2025, el tema «Run for Earth, Act for Future» combinará actividades de funcionamiento con varias actividades educativas, de modo que los corredores no solo ejercen sino que también toman medidas concretas para la Tierra.

Arya Dwi Paramita cerró la sesión con una invitación a todas las partes para participar.

«Hagamos Pertamina Eco Runfest 2025 como un impulso conjunto para comenzar un nuevo hábito que está más preocupado por el medio ambiente. Cada paso, no importa cuán pequeño, tendrá un impacto positivo en la tierra que amamos», concluyó.

A través de la colaboración existente, se espera que el camino hacia el PERF 2025 sea un movimiento inspirador que se transmite a varios niveles de la sociedad. El mensaje que se trae es simple, pero importante, es decir, proteger la tierra es una responsabilidad compartida, y todos pueden asumir un papel.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y gobernanza (ESG) a lo largo de las líneas y operaciones de negocios de Pertamina.