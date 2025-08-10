Road to Pertamina Eco Runfest 2025, invite a la comunidad mágica de ancianos a estar de moda

VIVA – Hacia el evento Pertamina Eco Runfest el próximo noviembre, Pt Pertamina (Persero) celebró un camino hacia Eco Runfest (PERF) para introducir un estilo de vida saludable y sostenible a la comunidad. El evento PERF aumentó el evento del Día Libre de Auto (CFD) en Gelora Bung Karno, Yakarta, el domingo 10 de agosto de 2025. No solo en ejecución, este evento presenta varios talleres para crear productos amigables ambiente.

La secretaria corporativa de Pertamina, Arya Dwi Paramita, dijo que esta actividad era parte de una campaña de estilo de vida sostenible que siempre fue llevada por el evento Eco Runfest.

«Pertamina quiere invitar al público a comenzar a reducir el uso de bienes desechables y volver a utilizar los materiales existentes. A través de esta actividad, Pertamina espera que los participantes puedan adoptar hábitos de reciclaje (reciclaje Siendo elementos más útiles) en la vida diaria «, dijo Arya al margen de la actividad de perf.

Uno de los talleres de «recrear la bolsa de bricolaje y el llavero» usa materiales usados o no utilizados que se reciclan. Como pantalones no utilizados que se convierten en hermosas bolsas y decorados con emblemas para que no parezcan agotados, incluso se vuelven más de moda. Este taller fue ordenado directamente por la comunidad de cuidado ambiental, Greeners.

El CEO de Greeners.co, Syaiful Rochman explicó que este taller no solo se centró en las habilidades de fabricar productos, sino también en la educación sobre el impacto positivo del reciclaje en el medio ambiente.

«Esta vez llevamos el espíritu de ciclo, si en el pasado solo supiéramos reciclar. Aunque ambos reciclaban la diferencia era si el reciclaje destruyera todo para convertirse en un material nuevo, mientras que el reciclaje aumentó el valor. Es decir, que solía no tener precio y luego lo creamos nuevamente en el precio», explicó Syaiful.

En el taller, los participantes obtienen más material que aprender la técnica de hacer bolsas y llave. Sin embargo, comprender el viaje de un desperdicio. De los bienes que se descartan, se reprocesan, se convierten en un producto útil y tienen un valor estético.

«Los jeans usados se pueden cambiar a una bolsa o bolsas de HDPE (polietileno de alta densidad) que hemos destruido y luego calentados con un hierro, podemos cambiarlo a llave», dijo Syaiful.

Uno de los participantes, Intan (27), admitió que inicialmente participó porque tenía curiosidad.

«Creo que hacer una bolsa de mano es complicada, resulta que es muy emocionante. Además, saber que los ingredientes están a nuestro alrededor para que estemos cada vez más entusiasmados, solo coserlo puede ser un artículo bueno y útil. Parece que es salvar los artículos que querían ser arrojados», dijo.

Per Comenzó el evento superior Pertamina Eco Runfest 2025que se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre de 2025. A este PERF asistieron varias comunidades deportivas, al tiempo que introdujo la ruta de carrera que se pasará durante el Eco Runfest 2025.

Más información sobre Pertamina Eco Rininst 2025, visite el sitio web www.pertaminaecorunfest.com así como la plataforma de redes sociales @pertamina.ecorunfest.