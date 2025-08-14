‘Road House 2’ agrega Leila George, Dave Bautista

Dave Bautista y Leila George se registra «Casa de carretera 2. «

Bautista ha firmado oficialmente un acuerdo para unirse a Jake Gyllenhaal anunciado previamente en la secuela de Amazon MGM. El proyecto surge de un sucesor resbaladizo y altamente visto dirigido por Doug Liman en 2024.

La secuela será dirigida por Ilya Naishuller («Nadie», «Jefes de Estado»). Los detalles del personaje y la trama se mantienen en secreto. Will Beal está escribiendo el guión para los productores Charles Roven y Alex Gartner de Atlas Entertainment, y las nueve historias de Gyllenhaal y Josh McLaughlin.

George, nacido en Australia, está actualmente en producción en «American Love Story» de Ryan Murphy, donde interpretará a Kelly Klein, confidente de Carolyn Bessette y ex esposa del diseñador Calvin Klein. George apareció recientemente en la serie Apple TV+ de Alfonso Cuaron «Descargable», que le valió una nominación al Premio Critics Choice. Está representada por WME, Strand Entertainment, United Agents in the Reino Unido y United Management en Australia.

Bautista está recién salido de un cameo en la franquicia de parodia de «The Naked Gun» de Paramount, y luego se verá en «Trap House» y «The Wrecking Crew» de Amazon MGM Studios. Está representado por WME y el abogado Karl Austen.

Según los datos publicados por Amazon MGM, «Road House» fue un éxito mundial con 80 millones de visitas durante los primeros dos meses de lanzamiento.