Rizky Ridho se considera apropiado para jugar en Europa, esta es la evaluación del entrenador de Persija

VIVA – Entrenador Perseguidor Jacarta, Mauricio SouzaHablando de la calidad del capitán, Rizky ridho. Consideró el pilar del pilar del defensor principal del tigre de Kemayoran tenía la capacidad de poder penetrar en el nivel de fútbol Europa.

Según Souza, la actuación de Ridho con Persija fue suficiente para demostrar que merecía la oportunidad de jugar en el extranjero.

«Tenemos a Ridho que tiene la capacidad de jugar en Europa, ver los juegos terminados, pero el partido aquí es así», dijo Souza después de que Persija fue detenida por Bali United, domingo 14 de septiembre de 2025.

El elogio también refuerza el estado de Ridho como uno de los mejores defensores centrales de la Liga 1. Juegos consistentes, liderazgo, para calmar al mantener la línea de defensa lo considera listo para tener una carrera en el extranjero.

Curiosamente, Ridho no cerró la puerta para esa oportunidad. Incluso afirmó haberse comunicado con su agente con respecto a la cláusula de contrato que podría abrir el camino a Europa.

«Es cierto que hay comunicación con el agente y estoy cuidando las cláusulas que la gente podría esperar, es decir, puedo jugar en el extranjero. Así que solo espera», dijo Ridho.

Ridho es de hecho conocido como un robusto muro de Persija. Aunque solo tiene 23 años, la antigua Persebaya Surabaya ha demostrado madurez en la defensa líder.

Desde que se unió a 2023, Ridho ha sido registrado en 61 partidos con los Tigres Kemayoran. Siempre ha sido la primera opción bajo la dirección de cualquiera de los entrenadores de Persija.

Esta temporada, Souza combina más a menudo Ridho con Jordi Amat Naturalized Defender. Este dúo no solo fortaleció a Persija, sino que también se convirtió en el pilar del equipo nacional de Indonesia.

A nivel internacional, Ridho tiene un registro llamativo. Hasta ahora, ha recolectado 49 gorras con el equipo nacional de Indonesia y ha contribuido con éxito cuatro goles.