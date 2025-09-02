¡Rizky Ridho es desplazado! Estos son los 10 jugadores más valiosos en la Super League esta temporada.

Yakarta, Viva – Transfermarkt lanzó oficialmente una lista de 10 jugadores más valiosos Súper liga Temporada 2025/2026 después de que se cierra el mercado de transferencias. Como resultado, los nuevos nombres que ingresaron a la competencia hicieron que esta lista cambiara significativamente.

Nuevos jugadores Persib Bandung Thom HayeInmediatamente disparó a la primera posición con un valor de mercado de RP 17.38 mil millones. Cambió al defensor Perseguidor Jacarta, Rizky ridho La temporada pasada fue el jugador más valioso.

Thom Haye se une oficialmente a Persib Bandung

Los 10 jugadores más valiosos Super League 2025/2026

Thom Haye (30 años, Persib Bandung) – Rp. 17.38 mil millones Thijmen Goppel (28 años, Bali United) – Rp. 12.17 mil millones Jordi Amat (33 años, Persija Jakarta) – Rp. 11.30 mil millones Eliano Reijnders (24 años, Persib Bandung) – IDR 10.43 mil millones Carlos Franca (30 años, Persijap Jepara) – Rp. 9.56 mil millones Rizky Ridho (23 años, Persib Bandung) – Rp. 9.56 mil millones Donny Warmerdam (23 años, Psim Yogyakarta) – IDR 9.56 mil millones Johnathan (30 años, Dewa United) – Rp. 8.69 mil millones Federico Barba (28 años, Persib Bandung) – IDR 8.69 mil millones Tamirlan Kozubaev (31 años, Persita Tangerang) – Rp. 7.82 mil millones

Los jugadores locales siguen siendo brillantes

Aunque su posición cayó al sexto lugar, Rizky Ridho todavía figura como el jugador local no naturalización más valioso en la Liga 1. Por otro lado, la presencia de Thom Haye, Jordi Amat y Eliano Reijnders-Who ahora fortalecen el equipo nacional indonesio hecho el dominio de los jugadores de Indonesia en esta lista más fuerte.

Su presencia también enfatizó que la calidad de los jugadores naturalizados indonesios podría competir e incluso convertirse en el centro de atención en la competencia nacional.