Rizky Ridho apoya la Media Cup 2025, idea de PSSI Press

VIVA – El torneo de mini fútbol intermedio más prestigioso del país, Mandiri Copa de Medios 2025, listo para celebrarse nuevamente del 28 al 30 de octubre de 2025 en CIBIS Park, en el sur de Yakarta. Al ingresar a su cuarta edición, este evento presenta una competencia aún mayor con 16 equipos de medios de varios medios nacionales que están listos para competir por ser los mejores.

Mandiri Media Cup 2025 es un programa de trabajo PSSI Prensa. Este evento cuenta con el apoyo total de Bank Mandiri como patrocinador principal, Mills, Mitra Oprhys by Mitra Keluarga, I.League, CIBIS Park, Little Japan y otras partes que lo apoyan.

Este año, la Mandiri Media Cup 2025 lleva el tema «Rise Beyond Limit», un espíritu para seguir superando los límites, tanto dentro como fuera del campo. Este tema refleja la dedicación de los periodistas que no sólo se esfuerzan por transmitir información, sino también por defender el espíritu deportivo, la solidaridad y la colaboración entre medios.

Para aumentar la emoción del torneo, los jugadores del equipo nacional de Indonesia, Rizky Ridhofue anunciado oficialmente como el embajador de la marca Mandiri Media Cup 2025. Se espera que la presencia del principal defensor del equipo Garuda inspire a los participantes a jugar su mejor juego con un gran espíritu de lucha.

«Los medios pueden abrir una perspectiva a las personas que no conocen nuestras carreras, la historia desde el principio hasta convertirse en jugadores profesionales. Así que creo que el papel de los medios aquí es muy importante para abrir la perspectiva de la gente para que sepan más sobre los propios jugadores», dijo Rizky Ridho.

Mientras tanto, el vicepresidente de Comunicación Corporativa de Bank Mandiri, Dicky Kristanto, dio la bienvenida al regreso de la Mandiri Media Cup para la edición 2025. Destacó el compromiso del Banco Mandiri de apoyar la Media Cup durante tres ediciones consecutivas.

«Básicamente, Bank Mandiri es el partido que apoya plenamente la Media Cup. Hemos demostrado este compromiso en las ediciones de 2023, 2024 y ahora 2025», dijo Dicky Kristanto.

La Mandiri Media Cup 2025 no sólo presentará partidos feroces entre los participantes. Además del mini partido de fútbol, ​​la Mandiri Media Cup 2025 también presenta varias actividades interesantes, como una zona culinaria para las MIPYMES, un área comunitaria y una exposición fotográfica que pueden disfrutar todos los visitantes del Parque CIBIS.

«La Mandiri Media Cup no es sólo un evento deportivo, sino un espacio de reunión para miembros de la prensa de diversos medios. Con el tema Rise Beyond Limit, queremos invitar a todos los participantes a continuar desarrollando y manteniendo el valor del espíritu deportivo», dijo Andri Bagus Syaeful, presidente del Comité Organizador de la Media Cup 2025 en su declaración oficial.