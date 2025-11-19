Rizki se encuentra ahora en la embajada de Indonesia en Phnom Penh.

Bandung, VIVA – Últimas novedades en casos de presuntos actos delictivos de trata de personas (CONSEJO) contra un adolescente de 18 años de Dayeuhkolot, Bandung Regency, Java Occidental, finalmente encontró un punto positivo el miércoles por la tarde (19/11/2025).

Después de una intensa coordinación con varias partes, la policía confirmó que el adolescente llamado Rizki Nur Fadhilah Ahora se encuentra en condiciones seguras y se encuentra en la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) en Camboya en Phnom Penh.

Anteriormente, este caso surgió después de que un vídeo subido a través de la cuenta personal de TikTok @rizki.nur.fadilla6 se hiciera público. En el video, Rizki dijo que se encontraba en buenas condiciones y enfatizó que ir a Camboya fue su decisión personal.

Rizki Nur Fadilah, un joven de Bandung sospechoso de ser víctima de trata en Camboya Foto : TikTok/rizki.nur.fadilla6

El martes (18/11/2025) por la noche, cinco familiares y parientes de Rizki acudieron a la policía de Bandung para proporcionar información a la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA). Esta medida se tomó para ayudar a profundizar la información sobre la salida de Rizki y su condición en el extranjero.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Bandung, el comisionado Luthfi Olot Gigantara, explicó que su partido continúa comunicándose con varias instituciones relacionadas para garantizar la seguridad del adolescente. Los resultados de la coordinación muestran que Rizki se encuentra ahora bajo la protección de la Embajada de Indonesia y está siendo interrogado para su posterior procesamiento.

«Rizki se encuentra actualmente a salvo y se encuentra en la Embajada de Indonesia en Camboya en Phnom Penh. Continuamos coordinándonos para garantizar que todo el proceso se desarrolle según los procedimientos», dijo el comisionado de policía Luthfi en la jefatura de policía de Bandung, el jueves (19/11/2025).

Anteriormente, este caso se volvió viral después de que la abuela de Rizki, Imas Siti, subiera un vídeo en el que aparecía sosteniendo una foto de su nieto. En el vídeo, Imas expresó su preocupación y pidió ayuda al gobierno y a la policía para devolver inmediatamente a su nieto a Indonesia.

Hasta ahora, la policía todavía está llevando a cabo una investigación en profundidad para determinar si hay elementos de la TPPO en el caso de la partida de Rizki a Camboya. Mientras tanto, la familia espera que el proceso de repatriación pueda realizarse pronto. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)