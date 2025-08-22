Riza Chalid ingresó oficialmente al DPO del caso de corrupción de Pertamina, ahora una fugitiva

Viernes 22 de agosto de 2025 – 14:20 Wib
Yakarta, Viva – Emprendedor de petróleo, Riza Chalid finalmente incluido en la lista de búsqueda de personas (Dpo). El es un sospechoso corrupción gobernanza de petróleo Pertamina El período 2018-2023, así como un sospechoso en lavado de dinero (TPPU).
«El DPO ha determinado el MRC», dijo el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum), Anang Supriatna, viernes 22 de agosto de 2025.
Según Anang, la carta de determinación de DPO contra Riza Chalid salió el 19 de agosto de 2025. Aunque se había anunciado como sospechoso desde julio pasado, la existencia del emprendedor del petróleo sigue siendo misteriosa.
«Desde julio de 2025», dijo Anang.
El propio Riza Chalid fue nombrada sospechosa en la corrupción de corrupción de corrupción del aceite de pertamina para el período 2018-2023. Sin embargo, siempre estuvo ausente del examen a pesar de que había sido llamado cuatro veces, incluso después de ser oficialmente sospechoso.
Se sospecha que Riza lleva a cabo una gran intervención sobre la gobernanza del petróleo, incluido el plan de alquiler de la terminal de combustible en Merak. Ahora, la oficina del Fiscal General enfatizó que continuarían cazando todos los activos y personas afiliadas a Riza.
