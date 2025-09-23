Riversleigh revela el pasado antiguo de Australia a través de hallazgos fósiles de clase mundial







Riversleigh, en el noroeste de Queensland, Australia, es uno de los principales del mundo fósil sitios. Sus restos excepcionales de mamíferos, aves y reptiles, de 25 a 15 millones de años, ayudan a los científicos a comprender la evolución de Australia y su historia natural.

En el último descubrimiento innovador, se descubrió el fósil de una especie extinta de 17-18 millones de aves que viven en tierra con fuertes lazos con las especies de pájaros cantores más emblemáticos de Australia. El hueso de la muñeca descubierto en el Parque Nacional Boodjamulla pertenecía a un gran pariente de los Lyrebirds conocidos por sus extraordinarias habilidades vocales.

La evidencia previa de Riversleigh ha colocado a Lyrebirds en Australia durante millones de años, lo que hace que la recién identificada Menura Tyawanoides sea más significativa. El Menura encaja en una categoría rara de aves como avestruces y pingüinos que permanecen en tierra en lugar de despegar a los cielos. Al igual que Lyrebirds, pudieron volar, pero solo distancias cortas.

