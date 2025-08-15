River Phoenix se fue demasiado pronto

En las primeras horas de la mañana del 31 de octubre de 1993, Hollywood perdió una de sus estrellas jóvenes más brillantes. River PhoenixEl actor de 23 años cuyo talento y carisma lo habían convertido en un ícono generacional, se derrumbó fuera del club nocturno de la sala Viper en West Hollywood. En una hora, fue declarado muerto en el Centro Médico Cedars-Sinai.

En el tercer episodio de «Variedad confidencial: The Life and Legend of River Phoenix «, producido en asociación con iHeartPodcasts, el podcast Transitions desde el momento en que el mundo del actor comenzó a desentrañarse en el set de» mi propio Idaho privado «hasta el último año de su vida. Se unió a Taciana Siegel y son algunas de las personas más cercanas a Phoenix durante ese período de Pivotal. y confidente Matthew Ebert.

El último episodio, «Gone Too Toon», examina los eventos previos a esa noche, desde la última película del actor hasta la tragedia que se desarrolló en Sunset Boulevard.

Para 1993, las luchas de Phoenix con los problemas de abuso de sustancias se habían hecho con conocidos en Hollywood. Sin embargo, continuó trabajando, filmando el thriller «Dark Blood« Frente a Jonathan Pryce y Judy Davis. El amigo cercano Matthew Ebert recuerda que el actor estaba en espiral y que nadie en la producción intervino. «No pudiste no Sepa que estaba usando porque era un desastre «, dice Ebert en el podcast.» No había apoyo para que él se pusiera sobrio «.

La última noche de Phoenix comenzó como una celebración de Halloween en la sala Viper, en parte propiedad de Johnny Depp. Llegó con Mathis y sus hermanos Joaquín y Rain. Dentro, la banda de la casa «P» – Con las pulgas de los Red Hot Chili Peppers y Depp en la guitarra – tocó un set que incluía una referencia escalofriante e improvisada al Phoenix del líder Gibby Haynes. Minutos después, Phoenix se tambaleó afuera, donde se derrumbó. Una frenética llamada al 911 de su hermano Joaquín lo describió teniendo convulsiones en la acera.

El informe del forense más tarde confirmó una combinación letal de heroína y cocaína, junto con marihuana, valium y una medicina fría de venta libre. Su muerte fue gobernada accidental.

La noticia envió ondas de choque a través de Hollywood. «Fue análogo a lo que sucedió con John Belushi», VariedadBrent Lang dice en el episodio. «Este talento ardiente, que se extinguió a una edad tan temprana … una historia de advertencia sobre los peligros y el precio de la fama».

Mathis, que rara vez habla de Phoenix, ofrece un retrato personal: «Era deslumbrante. Tenía ese espíritu. Era luchador, inteligente, rápido y presente. Era una persona tan presente y un poco de travesura a su personalidad con un alma amable». Ella también recuerda su feroz activismo, particularmente por los derechos de los animales, y la forma en que la desafió como compañera de intérprete en «La cosa llamada amor».

Los servicios funerarios se llevaron a cabo tanto en Los Ángeles como en Gainesville, Florida, dibujando a Who Who del joven Hollywood. Para Ebert, que asistió a ambos, el dolor era inimaginable. «Estaba demasiado emocional para realmente asegurarme de nada. Todo parecía una pesadilla, un sueño extraño», agrega.

Más de tres décadas después, las actuaciones de Phoenix en películas como «My Own Private Idaho» y «Running On Vacent» continúan inspirando. Su talento, dice Mathis, era único, llamándolo «un verdadero artista».

«Variety Confidential», distribuida por iHeart Podcasts, está disponible en la aplicación IHearTradio, Variety.com, así como en otras plataformas de podcasts importantes. «Variety Confidential» fue creado por Dea Lawrence, VariedadCOO y CMO, y Steve Gaydos. La temporada 2 es producida por Dea Lawrence y Tatiana Siegel.

