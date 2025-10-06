Rivals, el autor de Rutshire Chronicles tenía 88 años

Jilly Cooper, el famoso y enormemente prolífico autor británico mejor conocido por sus novelas románticas humeantes, incluido el reciente éxito de televisión «Rivales«Ha muerto. Tenía 88 años.

Según su agencia, Curtis Brown, Cooper murió después de una caída.

«Mamá era la luz brillante en todas nuestras vidas», dijeron sus hijos Felix y Emily en un comunicado. «Su amor por toda su familia y amigos no conocía límites. Su muerte inesperada ha sido un completo shock. Estamos muy orgullosos de todo lo que logró en su vida y no puede comenzar a imaginar la vida sin su sonrisa infecciosa y risa a nuestro alrededor».

Cooper comenzó su carrera como periodista antes de pasar a la ficción romántica y fama fama con la serie de novelas «Rutshire», ambientada en el campo británico y relatando los escandalosos asuntos sobre la aristocracia sobresextada, sobre todo el político ficticio Rupert Campbell-Black.

La primera novela «Riders» (1985) se convirtió en un éxito de ventas internacional, y sería seguida por «rivales», polo «,» el hombre que hizo celos a los esposos «y Apassionata».

A pesar de haber sido publicado hace 40 años, el trabajo de Cooper llegó recientemente a las alturas gracias a la exitosa adaptación de Disney+ de «Rivals», protagonizada por David Tennant y Aidan Turner, que el ejecutivo de autor produjo. La segunda temporada está actualmente en producción.

«El privilegio de mi carrera ha sido trabajar con una mujer que ha definido la cultura, la escritura y la conversación desde que se publicó por primera vez hace más de cincuenta años», dijo su agente Felicity Blunt. “Jilly sin duda será mejor recordado por su serie de topes de gráficos The Rutshire Chronicles y su héroe que se asombra y el guapo héroe Rupert Campbell. Gutsy, disparado con observaciones agudas y humor malvado «.

El editor de Cooper agregó Bill Scott-Kerr: “Trabajar con Jilly Cooper en los últimos treinta años ha sido uno de los grandes privilegios y alegrías de mi vida editorial. Más allá de su genio como novelista, ella siempre fue una heroína personal mía por tantas otras razones.