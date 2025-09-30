Rivalidad caliente, Adam Alis y Pratama Arhan Friendly

Bangkok, Viva – De Bangkok United VS Perseguidor Bandung en el BG Pathum Thani Stadium, el miércoles 1 de octubre de 2025, no solo es un duelo importante en el Grupo G de la AFC Champions League (ACL dos) 2025/26, pero también presenta un momento especial para el mediocampista Maung Bandung, Adam Alis.

Adam afirmó haber planeado intercambiar camiseta con sus colegas en el equipo nacional indonesio, Pratama Arhanquien ahora fortalece a Bangkok United.

«Queremos intercambiar camiseta. También sabemos, justo cuando en el equipo nacional también conoce a Arhan», dijo Adam.

Bangkok United Pratama Arhan Defensor

Partido crucial

Aunque hay un matiz de amistad, Adam enfatizó que el enfoque principal sigue siendo el objetivo de traer a Persib para ganar la victoria inaugural en la competencia asiática esta temporada.

En el primer partido contra los marineros de Lion City, Persib solo dibujó 1-1. Tres tres puntos adicionales en la sede de Bangkok United serán muy significativos para que Maung Bandung mantenga la oportunidad de calificar para la fase de eliminación.

«Además, contra Bangkok (United), los desafíos son aún más pesados. Pero la pelota es redonda. Seguimos seguros y optimistas. Esperamos que podamos robar tres puntos», dijo.

Apoyo de Andrew Jung

El optimismo similar fue expresado por Persib Striker de Francia, Andrew Jung. Dijo que todos los jugadores estaban decididos a realizar todo para regresar a Bandung con una victoria.

«Tenemos un equipo que puede obtener buenos resultados. Tenemos que hacer eso. En el fútbol, ​​todo podría suceder», dijo Jung.

Rivalidad y amistad

Se prevé que la reunión de Bangkok United vs Persib se ejecute. Bangkok United vino con una capital de la victoria sobre Selangor FC, mientras que Persib todavía estaba buscando los máximos resultados después de no ganar en el partido inaugural.

Sin embargo, detrás de la rivalidad en el campo, la reunión de dos jugadores del equipo nacional indonesio, Adam Alis y Pratama Arhan, agregó su propio color. Para Adam, este partido es una oportunidad no solo para ayudar a Persib a robar puntos, sino también a mantener la amistad con Arhan a través de la tradición de la camiseta de intercambio.