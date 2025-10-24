Ritual loco antes de una fiesta sexual gay en Surabaya, el embajador chino responde a la deuda

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA News con temas interesantes se encuentran entre los más populares a lo largo del viernes 24 de octubre de 2025. Uno de ellos está relacionado con los locos rituales realizados antes. orgía gay en Surabaya.

Lea también: ¿Dedi Mulyadi pide a BPK que audite los flujos de efectivo del gobierno provincial de Java Occidental y ataca al Ministro de Finanzas de Purbaya?



La policía dijo que el primer juego se llamó juego de botella circular. En la fiesta, los participantes formaron un círculo y pusieron música desde sus teléfonos celulares, luego se turnaron para abrir y cerrar la botella y luego se la pasaron a otro participante.

Otro artículo muy popular destaca al embajador chino en Indonesia, respondiendo a los esfuerzos para negociar la reestructuración de la deuda relacionada con el proyecto del Tren Rápido Indonesia-China (KCIC).

Lea también: Amenazar a los subordinados que se atreven a intimidarlo, Purbaya: si lo atrapan, estará acabado



Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares del canal VIVA News que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. La policía desmantela un loco ritual antes de una fiesta sexual gay en Surabaya, preguntaron los participantes…

Lea también: Purbaya ordena al Director General de Aduanas e Impuestos Especiales que gestione los permisos de impuestos especiales para las mipymes de cigarrillos estancados durante un año





34 participantes en la fiesta de sexo gay de Surabaya Foto : Muelle. policía de surabaya

La policía detalló la sesión de juego antes de que se llevara a cabo la fiesta sexual gay en un hotel en el área de Ngagel, Surabaya, Java Oriental.

Continuar leyendo

2. El embajador chino responde a las cuestiones de la deuda Whoosh: Este es un gran proyecto, tomará años alcanzar el punto de equilibrio

El embajador chino en Indonesia, Wang Lutong, consideró razonable negociar la reestructuración de la deuda del Tren Rápido Indonesia-China (KCIC) propuesta por Indonesia debido a la gran escala del proyecto.

Continuar leyendo

3. Ministro de Finanzas Antiguo Reunión con el Director General de Pertamina, discutiendo la construcción de una refinería de petróleo.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa

El ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, se reunió el jueves con el director presidente de PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, en la Oficina del Ministerio de Finanzas, en Yakarta, para discutir la dirección política para la construcción de refinerías de petróleo y el fortalecimiento del sector nacional de petróleo y gas.

Continuar leyendo

4. Momento del jefe de CT Corp Presidente Tanjung Sungkem a Kiai Anwar Manshur Lirboyo



El propietario de CT Corps, el presidente Tanjung Sowan, al internado islámico de Lirboyo

Chairul Tanjung, propietario de CT Corp, que supervisa Trans7, fue a Pondok Internado islámico de Lirboyo Kediri e inmediatamente se reunió con el cuidador del internado islámico, KH Anwar Manshur, el jueves 23 de octubre de 2025.

Continuar leyendoa