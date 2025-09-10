Ritual de regalo de cumpleaños salió mal, accidente de Thar en Nueva Delhi







El regalo de cumpleaños de un marido de un thar a su esposa se convirtió en una casi tragedia en el este Delhi Cuando un ritual de buena suerte salió mal, enviando el automóvil chocando a través de la pared de vidrio de una sala de exposición y al suelo, dejando a los lugareños aturdidos por el éxito ensordecedor.

El incidente tuvo lugar el lunes por la noche cuando Pradeep, su esposa de 29 años, Maani Pawar, y un vendedor de salones de exposición estaban dentro del automóvil, dijo la policía.

Los lugareños, que se apresuraron a rescatar a los atrapados dentro, recordaron que la mujer, que estaba detrás del volante, presionó al acelerador más fuerte de lo que debería haber realizado el ritual de exprimir limones por buena suerte.

El auto se estrelló a través de la fachada de vidrio y cayó unos 15 pies sobre el sendero abajo. Maani sufrió heridas leves en su cuello y fue llevado a Malik Hospital. Su esposo y el vendedor escaparon ileso, dijo un funcionario. Los testigos oculares dijeron que el auto aterrizó por primera vez en posición vertical antes de voltear. Kapil, un local, dijo que la mujer había venido con su esposo y un sacerdote para realizar un ritual después de comprar el automóvil.

«Era su cumpleaños y habían reservado el auto hace una semana. Su sacerdote le dijo que no llevara el auto a casa ese día, ya que no era un día auspicioso. Sin embargo, ella insistió y quería llevarlo a conducir», dijo a PTI.

Cuando el sacerdote pidió apretar el limón por buena suerte, presionó al acelerador más fuerte de lo que debería. Parece que no tenía experiencia en conducir un automóvil automático, agregó Kapil. El automóvil también dañó la motocicleta del sacerdote estacada en el sendero.

«Gracias a Dios, nadie resultó gravemente herido. La mujer estaba traumatizada y la sacamos de inmediato», dijo Virendra, un guardia de una joyería cercana, a PTI.

Otro local, Deepak, dijo que se evitó una tragedia importante ya que el carril estaba relativamente desierto el lunes, cuando la mayoría de las tiendas en el área permanecen cerradas.

«En otros días, el sendero está lleno de peatones y comerciantes sentados afuera», dijo. El accidente causó pánico en el área.

Un trabajador en el Nirman Vihar Metro Station dijo que salió corriendo después de escuchar un ruido fuerte y encontró el auto destrozado en el suelo con vidrios destrozados por todas partes.

La sala de exposición ha permanecido cerrada desde el incidente, con carteles de renovación en la entrada. «Vine a comprar un thar hoy con mi madre, pero están cerrados. Tendremos que viajar lejos ahora para obtenerlo», dijo un cliente.

El comisionado adjunto de policía (este) Abhishek Dhania dijo que el accidente fue reportado a las 6.08 pm, que involucró a Maani Pawar, un residente de Indirapuram, y Thar Roxx.

No se ha recibido ninguna queja en relación con el incidente, agregó el oficial.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente