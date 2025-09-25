Rising Red Wings Prospect haciendo un fuerte caso para el lugar de la lista

El Detroit Red Wings recogido una gran victoria de pretemporada sobre el Chicago Blackhawks el martes. El hockey de pretemporada puede no importar mucho para los fanáticos. Sin embargo, para perspectivas esperanzadoras como Emmitt Finnie, estos juegos son la diferencia entre las ligas menores y los lugares de la lista de NHL.

Finnie es una perspectiva intrigante. Es una ex selección de la séptima ronda del draft de la NHL 2023. Estalló como productor de élite en el WHL con los Kamloops Blazers. La temporada pasada, se dirigió al sur de la frontera, uniéndose a los Griffins Grand Rapids de la AHL a fines de año.

Ahora, el nativo de Lethbridge de 20 años está tratando de descifrar la lista de Detroit. Ha causado una impresión en el campo de entrenamiento de Red Wings hasta este punto. Y en su apertura de pretemporada, puede haber sido el mejor jugador en el hielo.

Finnie tuvo una hermosa asistencia en un gol de Carter Mazur en el primer período. Más adelante en el juego, despojó el disco de la estrella de los Blackhawks, Connor Bedard. La secuencia resultante vio a Finnie enterrar el gol de la ventaja, que se convirtió en el marcador ganador del juego.

Después del juego, el entrenador en jefe Todd McLellan habló muy bien El joven de 20 años. Había escuchado mucho sobre él ingresando al campo de entrenamiento. Sin embargo, verlo en acción le ha dado mucho al veterano jefe de banco en qué pensar.

«Emmitt es un trabajador, es un jugador tenaz, es un buen patinador hasta ahora, pero (también) hace las cosas», dijo McLellan, a través del Max Bultman de The Athletic. «Algo sucede cuando está ahí afuera. Y hasta ahora, muy bien».

Emmitt Finnie dibuja una comparación intrigante

Finnie realmente no mostró su habilidad hasta después de su año de draft en el OHL. Sin embargo, tiene muchas de las herramientas que las alas rojas quieren de sus jugadores. Su motor siempre está funcionando, es increíblemente inteligente y se involucra tanto como puede. Le recordó a McLellan a otro jugador que entrenó relativamente recientemente.

«Hablamos sobre Alex LaFerriere, lo tuvimos en Los Ángeles … era algo igual. Todos los días seguía viniendo, y seguimos continuando, y muy pronto era Navidad y todavía estaba allí», dijo el entrenador de Red Wings, a través de Bultman. «Ahora no estoy diciendo que Emmitt es ese jugador. Pero así es como sucede a veces, para algunos. Y está en el camino correcto».

Laferriere, de 23 años, entró en la NHL bajo los auspicios de McLellan. Jugó 81 juegos durante la temporada 2023-24, que vio el Kings de Los Ángeles Fire McLellan a mitad de camino. La temporada pasada lo vio anotar 19 goles y 42 puntos para Los Ángeles, convirtiéndose en un valioso colaborador intermedio.

Alas rojas, los fanáticos deben mantener la perspectiva

Si Finnie alcanza ese tipo de producción en la NHL está en debate. Como dijo McLellan, la comparación no es el tipo de jugador, sino la forma en que puede llegar a la NHL.

Ciertamente es innegable que las alas rojas como el juego de Finnie. Una búsqueda rápida de su nombre en las redes sociales muestra que los fanáticos también están detrás de él. Al mismo tiempo, este es solo un juego de pretemporada. Todavía es temprano para ungir al jugador de 20 años como el próximo gran cosa.

Al decir esto, Finnie ciertamente tendrá otras oportunidades para brillar. Si puede apilar estas actuaciones, podemos ver que la discusión gira de la exageración de la pretemporada temprana a algo más concreto. De cualquier manera, los fanáticos definitivamente querrán vigilar la ex selección de la séptima ronda a medida que avanza la pretemporada.