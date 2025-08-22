Ririn Ekawati afirmó estar infectado por el virus de Ibnu Jamil, extrañamente más en forma y juvenil

Yakarta, Viva – actriz Ririn Ekawati Ahora tiene un nuevo hábito que se sorprende a muchas personas. Esposa del actor y presentador Ibn Jamil Esto afirmó comenzar a perseguir deporte correraunque inicialmente tenía un orgullo para admitirlo.

Curiosamente, en realidad llamó al esposo como un «virus» que transmitió el estilo de vida saludable. Ririn también admitió que había estado ejecutando un deporte para correr durante el año pasado. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«En realidad, un poco prestigio lo admitió. Ibnu es un virus que lo transmitió (corriendo deporte)», dijo Ririn durante la conferencia de prensa Pinkfong Baby Shark Run 2025 en Epiwalk Mall, South Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Según Ririn, no es el tipo de mujer a la que le gusta unirse a la tendencia, especialmente solo por el aliento de los demás. Sin embargo, la consistencia de Ibn Jamil que corre todas las mañanas después de la oración del amanecer finalmente hace que Ririn se sienta lentamente infectado.

«Inicialmente, como madre y mujer, no quiero seguir. Así que no quiero hacer algo por otras personas sino por mí mismo», dijo.

«Pero, Mas Ibnu siempre me enseñó, dando un ejemplo. Se despertó temprano, después de que la oración del amanecer se escapó de inmediato, si después de la oración del amanecer nuevamente.

La curiosidad hizo que Ririn finalmente intentara correr regularmente. Estaba cada vez más motivado después de enterarse de que en el extranjero muchas personas de 60 años que todavía estaban en forma y podían correr. Esto lo alienta a continuar manteniendo la resistencia con los deportes.

«Por mi curiosidad sobre correr, resulta que en el extranjero allí, 60 años aún pueden correr y ser fuertes, finalmente me motiva» si él también puedo «, dijo Ririn.

Ahora, después de hacer deportes como parte de su estilo de vida, Ririn sintió muchos cambios positivos. Afirmó que su cuerpo estaba mucho más en forma e incluso se veía más fresco.

«Y estoy más en forma, y ​​resulta que el ejercicio puede hacernos más jóvenes. Entonces, hacer ejercicio, para ser saludables y juveniles», concluyó con entusiasmo.

Baby Shark Run 2025

En el futuro cercano, Ririn participará en el primer evento de carrera infantil en Indonesia, Pinkfong Baby Shark Run 2025, con la princesa, Cattley o familiarmente llamado Yaya.

Esta emoción comenzará el sábado 22 de noviembre de 2025 en Epiwalk Lifestyle Kuningan, South Yakarta. Más que un solo evento en ejecución, Pinkfong Baby Shark Run 2025 será un patio de recreo en movimiento, una pista amigable para 2.5 km que es un cochecito amigable, equipado con un obstáculo temático en varios puntos de la ruta.

En Race Village, la familia será invitada a balancearse en DJ Kids Rave Party, obtener una medalla de finalizador especial para padres e hijos, usar la camiseta oficial de tiburones rosa rosa y disfrutar de varias cabinas de estilo de vida para completar la emoción.

«Pinkfong Baby Shark Run 2025 no es solo un evento de carrera: este es un espacio seguro y agradable para que los niños se muevan, generen confianza y fortalezcan las relaciones con los padres», dijo Natasha Pardede, CEO de Growth Monks Corp, en el mismo lugar.

«Presentamos la IP de clase mundial en una forma entretenida y significativa, porque creemos que jugar activamente y el momento de la familia lleno de risas es la clave para criar niños sanos y felices», continuó.

Natasha Pardede explicó que cada publicación a lo largo de la pista fue diseñada para realmente traer una familia al mundo de Baby Shark. Este es un momento en el que los padres y los niños pueden reír, jugar y conectarse mientras se mueven activamente al aire libre.