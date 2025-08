Ripanía generalizada para continuar a través de Uttarakhand y otras partes de la India: IMD

El Departamento de Meteorología de la India (IMD) emitió un aviso meteorológico el miércoles, destacando las lluvias extremas esperadas en partes de la India en los próximos días. El IMD declaró que después de intensos hechizos de lluvia en Uttarakhand y Himachal Pradesh Ayer, también se espera que otras partes del país experimenten condiciones climáticas severas en los próximos días.

Fuertes lluvias para continuar en Uttarakhand y Himachal Pradesh

Se espera una lluvia pesada a muy fuerte en las próximas 24 horas en Uttarakhand y Himachal Pradesh. Si bien la situación en estos dos estados ya está en su peor momento, el IMD advirtió a los estados que sean más cautelosos sobre la próxima lluvia, lo que puede ser intenso. Sin embargo, es probable que las fuertes duchas aisladas persistan en toda la región, incluidos Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira, Punjab y Haryana, hasta el 12 de agosto.

El IMD, al publicar en las redes sociales, dijo que «se espera una lluvia ligera/moderada en muchos lugares acompañados de tormentas eléctricas y rayos, probablemente en la región del Himalaya occidental, y en muchos/algunos lugares sobre las llanuras durante los próximos siete días».

India peninsular del sur

El IMD también ha emitido una actividad de lluvia generalizada alrededor de la India peninsular del sur. Se esperan hechizos de lluvias pesadas a muy pesadas sobre partes de Tamil Nadu, Kerala y Mahe, Karnataka, la costa de Andhra Pradesh y Yanam, Telangana, Rayalaseema y más áreas del 6 de agosto al 9 de agosto. Además, el IMD también ha predicho fuertes vientos superficiales (velocidades que alcanzan 40–50 km/h) sobre la India peninsular del sur durante los próximos dos días. La luz a la lluvia moderada en algunos/muchos lugares acompañados de tormentas eléctricas y rayos probablemente esté en varias regiones durante los próximos cinco días.

IMD predice fuertes lluvias en la India oriental y occidental

Junto con las partes norte y sur del país que se espera que observen fuertes lluvias, el IMD, al tiempo que declaró en su manejo de las redes sociales, destacó que, “Las fuertes lluvias aisladas probablemente están sobre el subhimalaya de Bengala Occidental y Sikkim y Bihar durante el 6–12 de agosto; Odisha y Gangetic West Bengal durante el 6–8 de agosto; Jharkhand en el 7–8 de agosto; y Chhattis August, a agosto, con el 11 de agosto, con el 11 de agosto, con el 11 de agosto, con el 11 de agosto, el 11 de agosto, el 11 de agosto, con el 11 de agosto, con el 11 de agosto, el 11 de agosto. Fuertes lluvias sobre Bihar el 7–8 de agosto;

Mientras afirmaba sobre la región occidental del país, el IMD afirmó que «probablemente se espera una fuerte lluvia aislada sobre Marathawada, Konkan y Goa del 6 al 8 de mayo y Madhya Maharashtra el 7 de agosto. La lluvia ligera a moderada en muchos/algunos lugares es muy probable en la región durante los próximos 5-6 días «.

Noreste de la India

While predicting intense spells of rain in the Northeast region, the IMD highlighted that “Extremely heavy rainfall (≥21 cm) is very likely at isolated places over Arunachal Pradesh on 8 August. Light/moderate rainfall at many places accompanied by thunderstorms, lightning and isolated heavy rainfall is likely to continue over Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram y Tripura «.

India este y centro

La parte central de la India, que incluye a Jharkhand, Bengala Occidental y Chhattisgarh, no es probable que experimente un clima extremadamente severo como la región norte, pero de hecho, todavía se predice una fuerte lluvia alrededor de las partes. La agencia meteorológica ha emitido una declaración sobre X que afirma que «es probable que» las fuertes lluvias aisladas estén sobre Bengala Occidental Sub-Himalaya y Bihar del 6 al 12 de agosto; Odisha y Ganges de Bengala Occidental del 6 al 8 de agosto; Jharkhand el 7 y 8 de agosto; y Chhattisgarh el 11 y 12 de agosto, con una lluvia muy pesada sobre Bihar «.

Con las condiciones climáticas extremas que se esperan en todo el país, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha instado a los ciudadanos, particularmente en regiones de alto riesgo, a permanecer alerta y tomar las precauciones necesarias. Además, se aconseja a las administraciones locales que se mantengan preparadas para anegadoPosibles deslizamientos de tierra en áreas montañosas e interrupciones del tráfico.





