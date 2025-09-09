‘Riot Women’ de la BBC, ‘Reykjavik Fusion’, ‘un hombre mejor’

SerinizadoEl festival de la serie de rápida expansión que se desarrollará en Barcelona durante el 3 al 12 de noviembre y en la plataforma de transmisión Filmin del 10 al 23 de noviembre, ha aumentado sus apuestas internacionales para sus 12th Edición, como se ve en su competencia internacional, presentó este martes.

Showrunner galardonado con BAFTA Sally Wainwright («Happy Valley», «Gentleman Jack») celebrará una clase magistral y presentará su último programa de televisión «Mujeres antidisturbios«, Una de las seis series internacionales que tendrá su estreno español en el festival, con adelgazos de dos episodios.

Un drama de comedia femenino «Riot Women», creado, escrito y producido por Wainwright, recurre a cinco mujeres menopáusicas que forman una banda de punk rock, que pronto se convierte en un catalizador para el cambio en sus vidas. La serie británica se lanzará en BBC en octubre y en una fecha posterior sobre Britbox en los Estados Unidos y Canadá. Los derechos de Mediawan manejan las ventas.

«Riot Women» es salvaje, enormemente original y entretenida. Nos encanta, y estamos seguros de que tendrá un gran impacto en nuestra audiencia «, dijeron los cofundadores de Serielizados, Betu Molero y Víctor Sala, quienes subrayaron que el mejor guión y el premio de Jóvenes Jurados del año pasado fueron a» Amor verdadero «, otra serie británica sobre un grupo de amigos ingeniosos en sus setenta.

Otro espectáculo conmovedor que se exhibirá en Barcelona es la drama canadiense sobre la «empatía» de la salud mental, el receptor de un premio de audiencia en la serie Mania. El espectáculo creado y protagonizado por Florence Longpré, una reina del drama canadiense, está tocando en el streamer de Bell Crave en Canadá y Canal+ en Francia. Traje de producción Trio Orange Handle Global Distribution.

En línea con su fuerte gusto por el drama nórdico: «Forrydelsen» y «Borgen» son referencias para nosotros en España, tanto creativa como en la industria «, dice Molero, no menos de cuatro series premium nórdicas también harán que la competencia se reduzca.

En un año fuerte para el contenido de guiones islandeses, la drama «la mujer danesa», en la que Trine Dyrholm interpreta a un agente secreto retirado que no puede evitar entrometerse en los asuntos de sus vecinos, será representado en el festival por la actriz danesa y escritora y escritora islandesa Benedikt Erlingsson. El espectáculo Rúv/Arte France, manejado a nivel mundial por las ventas de películas de fiesta, se exhibió por primera vez en el panorama internacional de la serie Mania.

Mezclar el crimen y la cocina refinada, «Reykjavik Fusion», etiquetada como «Breaking Bad ‘Meets’ The Bear», aterrizará en Serielizados directamente de su estreno mundial de Canneseries. Actor estrella Ólafur Darri Ólafsson quien interpreta al carismático chef y ex convicto tratando de reconstruir su vida y reputación, asistirá al evento español, al lado de los co-escritores y productores Jónas Margeir Ingólfsson y Hörður Rúnsson de ACT4. La coproducción de la Francia de SÍminn-Arte vendida por MediaPro Studio Worldwide, se inclinará en AMC+ en España.

«A Life’s Worth», una tercera serie nórdica respaldada por Arte France, será presentada en Serielizados por la escritora caliente Mona Masri («Snabba Cash», «Copenhague Cowboy»). El apasionante drama, sobre un grupo de soldados suecos que luchan con las complejidades de la guerra en los Balcanes en la década de 1990, se proyectó anteriormente en la serie de estrenos de la serie de la serie Mania y el Festival de Sarajevo. Viaplay Content Distribution maneja las ventas.

Victor Sala y Betu Molero

Counción de serias

Completando la selección está el ganador de triples canaleserías de Noruega «A Better Man» protagonizada por Anders Baasmo como un troll en línea misógino, obligado a enfrentar su propio prejuicio. La serie limitada, coproducida por NRK y ZDFNEO, fue vendida por Beta Film a la exclusiva filmin del servicio de transmisión de España.

«Como siempre, estamos mostrando lo mejor de los mejores espectáculos de todo el mundo, con una atención especial a la narración de historias, cualquiera que sea el género y las obras visionarias», dijeron Molero y Sala.

Los miembros del jurado para la competencia internacional incluyen a Javier Giner, creador de Disney+ Hit «I, Addict», que obtuvo la mejor serie de español en Serielizados 2024, la actriz Iria del Río del thriller Zombie de Prime Video «Apocalypse Z: The Beginning of the End», y guionista Paloma Rando, adjunto a la próxima serie de Netflix, el próximo «Aguel» y el biopse Biopse Biopel «y el biopse biopista» y el biopse biopista «y el biopista de los cámaras. Javis «A Movistar Plus+ Original.

En el Strand Panorama no competitivo, la serie internacional seleccionada incluye el éxito belga «Putain», adquirido por Filmin para España y Portugal, el drama de atracos británico «The Gold», escrito por Neil Forsyth para Paramount+, y el BBC, el drama sueco «Vanguard», una serie de Golden Nymph Best Nympy en Festival de televisión y Canneseries Buzz «Nepoby» de Golden Nymegaby «de Golden Nyminf en Festival de televisión de Buzz» Nepoby «de Golden Nyminf en la festival de Tel. La actriz-showrunner Henriette Steenstrup («Pørni»).

«Somos grandes admiradores de Henriette y seleccionamos» Pørni «para nuestro festival en 2021. Entre ella, Sally Wainwright y Mona Masri tendremos increíbles showrunners en el sitio», subrayó Molero.

Completando el primer lote de entradas extranjeras de Serielizados están los documentales «El agente: la vida y las mentiras de mi padre» de Noruega (las mejores docuserías en Canneseries) y la sátira estadounidense «¡Casa Bonita Mi Amor!» por Arthur Bradford.

En el Frente Nacional, el festival invitará a sus más de 9,000 visitantes y más de 205,000 fanáticos en línea a una proyección especial de la serie de culto catalán «Ventdelplà» creada por Josep Maria Benet que tomó TV3 por asalto hace dos décadas y se encontró con sus 365 episodios durante 2005-2010.

Como una ventana promocional favorecida para la serie local más esperada, Serielizados también exhibirá el 25 de septiembre en el cine Mooby Aribau en Barcelona, ​​un adelanto de HBO Max Max España «Puertat-Secrets, Lies y Human Castles» de Cannesperies Writering Writering Actress-Director-Leticia Dolera («Perfect Life»), sus últimos » Puede ser redescubierto «, según un registro de la película del agente de ventas beta.

Junto al festival, la barra lateral de la industria Serielizados Pro (del 5 al 7 de noviembre) asistirá por alrededor de 300 delegados, organizará este año la primera plataforma de lanzamiento de coproducción internacional Mind the Gap. En ello, 10 proyectos cuidadosamente seleccionados con potencial internacional se exhibirán en una sala de profesionales y recibirán comentarios de un jurado internacional.

Los proyectos se anunciarán la próxima semana. El programa completo de Serielizados, incluida la competencia de la Serie Nacional, se presentará a finales de este mes.