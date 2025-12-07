Riot Games acepta el premio de música interactiva en medios de Variety Hitmakers

Maria Egan de Riot Games aceptó Variedad Hitmacers‘ el primer Premio de Música Interactiva en Medios el sábado por la tarde, que celebra los logros de la compañía al unir los mundos de los juegos y la música.

Egan, director de música global de Juegos antidisturbiosha pasado los últimos años interactuando con la comunidad mundial de jugadores trabajando con músicos, gerentes y sellos discográficos para llevar canciones personalizadas a los mundos de “League of Legends” y “Valorant”. Contando las colaboraciones con Stray Kids, Imagine Dragons y Lil Nas X, Riot también ha tenido éxito con sus bandas sonoras para “Arcane”, una serie animada de Netflix cuyos álbumes han obtenido miles de millones de reproducciones.

JJ Italiano, jefe de curación y descubrimiento de música global en Spotify, presentó a Egan enumerando los logros de Riot, incluido su trabajo reciente con GEM y Anyma para el Campeonato Mundial de League of Legends en China.

«En Riot Games, como pueden ver, la música no es sólo de fondo», dijo Egan a la multitud de Hitmakers. «Decimos que es el latido del corazón de nuestras comunidades. Y los juegos y la música se encuentran en una encrucijada emocionante, y hay muchas, muchas formas innovadoras para que los artistas interactúen. Pero en Riot, creo que valoramos de manera única la magia eterna de las canciones. Galvanizan a nuestras comunidades en todos los idiomas, tiempos y continentes, cuentan nuestras historias y expanden nuestros mundos.

“Y los increíbles compositores y artistas que trabajaron con nosotros durante los últimos 15 años y hay muchos de ustedes en esta sala, son colaboradores esenciales en lo que llamamos la gran G de nuestros juegos”, continuó. «Y eso para nosotros significa que existe un ecosistema único, deportes electrónicos, música, entretenimiento y fandom en torno a nuestros juegos, lo que los convierte en algunas de las comunidades de juegos más grandes y vibrantes del mundo. Y como dijo JJ, sabemos que nuestros jugadores aman profundamente la música y, por lo tanto, nuestro objetivo más que nada es construir asociaciones que ayuden a que su música llegue a nuestras audiencias globales de nuevas maneras. A veces decimos que donde hay música, hay nuevos recuerdos. Y por eso queremos que nuestros jugadores se conviertan en sus fanáticos y mantengan sus canciones en sus corazones por el resto de su vida. sus vidas”.