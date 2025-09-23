El 27th La edición del Festival Internacional de Cine de Río, el festival más grande de América Latina, tendrá lugar entre el 2 y el 2 y 12 de octubre y contará con un número récord de producciones en Premiere Brasil, la selección dedicada a películas locales dentro y fuera de competencia.

Premiere Brasil comprenderá un total de 124 producciones, incluidas las características y la película de pantalones cortos, además de los estrenos de cuatro series de televisión, el número más alto en la historia de la Festival de Cine de Río o cualquier otra edición festival en Brasil.

El alto número récord refleja la fuerza del sector de producción local, dice Ilda Santiago, directora ejecutiva de Río Fest, proyectos de programación e int’l. En 2024, un total de 312 características locales se publicaron teatralmente en Brasil. Este año, en el período de enero al 10 de septiembre, se lanzaron 260 características en los teatros locales.

Para esta edición, el Fest seleccionó las 124 producciones de más de 300 presentaciones de largometrajes y aproximadamente 1,000 presentaciones de cortometrajes.

«Los productores y distribuidores apuntan a estrenarse sus películas en Río, porque saben que ganarán mucha visibilidad aquí, de la prensa, los críticos, los espectadores y la comunidad cinematográfica», dice Santiago al Variedad. «Premiere Brasil es el mayor escaparate de películas locales en el país».

«Sexa», cortesía del Festival de Cine de Río

Premiere Brasil está dividido en secciones competitivas y no competitivas. La competencia para el Premio Redentor incluye subsecciones de ficción, documentos y nuevas direcciones (la barra lateral para nuevos directores). La no competencia incluye clásicos restantes para el cine del patrimonio, películas que perfilan personas o instituciones), películas para niños y adolescentes), a la medianoche (películas de terror), series brasileñas especiales y el estado de las cosas, dedicados a bedir con asuntos de actualidad, este año con un enfoque en el medio ambiente.

11 características competirán por el premio de ficción redentor. La lista incluye directores veteranos como Murilo Salles («A Vida de Cada um», centrado en la relación de un brutal capitán de policía y sus tres hijos), Marcelo Gomes (codirector con Maria Clara Escobar de «Dolores», que muestra a una mujer mayor que sueña con el propietario de un casino) y José Eduardo Belmonte («Qase,», una mujer de los dos, «. y un argentino, que presenció un asesinato en Detroit).

«Acto nocturno», sobre una pareja de actor-político que disfruta tener relaciones sexuales en público, fue dirigida por Marcio Reolon y Filipe Matzembacher, ganadores de Berlin Teddy y Redentor Pruses con «pintura dura».

«Coração Das Trevas» de Rogério Nunes, una adaptación de la novela de Joseph Conrad «Heart of Darkness» sobre la realidad distópica de las violentas afueras de Río, es la única animación que compite por el premio de ficción.

Ilda Santiago, cortesía del Festival de Cine de Río

«Cyclone», la historia sobre un joven trabajador y dramaturgo de fábrica que recibe una beca para estudiar teatro en París en 1919, es dirigida por Flávia Castro, quien tiene otra característica en la sección de Hors-Concurss de Premiere Brasil.

Felipe Sholl, la ganadora del Premio Teddy de Berlín para el cortometraje «Tá» y el Redentor Kuddo de «Fala Comigo», compite con «Ruas da Glória», sobre un hombre que se muda a Río y se obsesiona con una escolta masculina.

«Love Kills», un thriller romántico ambientado en Crackland de São Paulo, es una entrada de Luiza Shelling Tubaldini, la primera directora trans competir en Premiere Brasil.

Anne Pinheiro Guimarães es la cabecera de «pequeñas criaturas», la historia de Helena, la mujer casada que se muda con ella heredada a la capital de Brasil, Brasilia en 1986.

La película de terror de Cíntia Domit Bittar «Virtuosas» representa un retiro VIP exclusivo para las mujeres cristianas virtuosas que rápidamente desciende al caos.

Susanna Lira, la ganadora de cuatro premios Redentor para Docs en Río Fest, está compitiendo con «#Salverosa», con una celebridad de Internet de 13 años.

Premiere Brasil fuera de competencia, compuesto por 13 películas, tiene una selección particularmente fuerte este año. La detección más esperada es de Kleber Mendonça Filho «El agente secreto. » El suspenso político histórico ganó en el mejor actor de Cannes 2025 para Wagner Moura y el mejor director de Mendonça, el Premio Art House Cinema y el Premio Fipresci a la mejor película en la competencia principal de Cannes también ha sido seleccionada como la entrada de Brasil para el mejor largometraje internacional Oscar.

Doc «Para Vigo Me Voy», de Karen Harley y Lírio Ferreira, se estrenó en Cannes a principios de año y comprende la vida y el trabajo de Cacá Dieges, uno de los cineastas más importantes de Brasil, que murió en febrero.

«Fue una alegría inmensa hacer un documental sobre Cacá. Me dio la oportunidad de profundizar en su trabajo y sus reflexiones», dice Harley. Variedad. «Cacá no es solo un cineasta de la mayor importancia, sino también un cronista y pensador agudos de la sociedad y la democracia brasileña. Con su inmensa generosidad, abrió puertas para toda una generación de cineastas».

La «moda de perrengue» de Flávia Lacerda es una comedia con Ingrid Guimarães («Head Over Heels») y Filipe Bragança, que se espera que se convierta en un éxito de taquilla local.

«Sexa», sobre los dilemas de una mujer que envejece, es la primera película dirigida por la aclamada actriz Gléria Pires («If I Were You»), que también protagoniza el drama.

«AS Vitrines» de Flavia Castro pesa como la historia de dos adolescentes atrapados en la Embajada Argentina en Chile con numerosos refugiados políticos después del golpe de estado de 1973 del dictador Pinochet.

«Por Nossa Causa», del reconocido Helmer Sergio Rezende, se centra en la relación entre dos actividades políticas femeninas.

«O Homem de Ouro», Port Port Port Portsial Police Oficial, notorio por su participación en los años sesenta y setenta en Río.

«Al sumergirse en esta historia fue como realizar una prueba de carbono-14 en el fósil de algunas especies que habían evolucionado. En este caso, a través de la corta vida de un hombre que encarna la relación promiscua entre la seguridad pública y la criminalidad», dice Lima. Variedad. «La noción misma de defensa inmobiliaria en un país forjado en la violencia de la esclavitud. El proceso fue similar a tamizar a través de una caja de evidencia de un viejo crimen, como los programas de casos fríos que vemos en la televisión por cable».

Un drama, «(Des) Controle», dirigido por Rosane Svartman y Carol Minêm, se convierte en una escritora que tiene que lidiar con los desafíos familiares y profesionales y un problema para beber.

«Querido Mundo» de Miguel Falabella y Hsu Chien se basa en una obra de Falabella. En la trama, dos vecinos, un hombre y una mujer, ambos enfrentando una crisis en sus matrimonios, se atascaron en un edificio en la víspera de Año Nuevo.

El «Perto do Sol é Mais Claro» de Régis Faria representa a un hombre de 85 años que intenta seguir adelante con su vida, después de la muerte de su esposa.

«90: La explosión de la pagoda» es un doctor de Emilio Domingos y Rafael Boucinha sobre la edad de oro de la Pagoda de la Pagoda de la década de 1990, el subgénero de la Samba.

El «90 Decibéis» de Fellipe Barbosa se centra en una mujer que está perdiendo su audición y tiene que adaptarse para encontrar un nuevo propósito para su vida.

«The Conspiracy Condor» de Vet Helmer André Sturm, una película de ficción, sigue el viaje de un periodista que investiga las muertes sospechosas en 1976 de dos ex presidentes brasileños, Juscelino Kubitscheck y João Goulart.

«Quería contar una historia poco conocida sobre la muerte de dos ex presidentes de Brasil en un lapso de 100 días, durante la dictadura aquí, en la forma de un thriller político al estilo de las películas de los años 70», dice Sturm. Variedad.

Ficción de estreno

«La vida de cada uno» – Murilo Salles

«Acto nocturno» – Marciio Relonon y Filipe con espaciador

«Heart of Darkness» – Rogério Nunes

«Ciclón» – Flavia Castro

«Dolores» – Maria Clara Escobar y Marcelo Gomes

«Love Kills» – Luiza Shelling Tubaldini

«Pequeñas criaturas» – Anne Pinheiro Guimarães

«Ruas da Glória» – Felipe Sholl

«Casi desierto» – José Eduardo Belmonte

«Virtuoso» – Cíntia Domit Bittar

«#Salverosa» – Susanna Lira

Premiere Brasil Documental

«Amulet» – Igor Brades y Heraldo HB

«Apolo» – Tainá Müller e Isis roto

«Solor diesel» – Natasha Neri y Gizele Martins

«Dona Onete – Mi corazón en esta pequeña pieza aquí» – Mini Kerti

«Honestino» – Aurélio Michiles

«Massa Funkeira» – Ana Rieper

Premiere brasil nuevas instrucciones

«Cartas para …» – Vânia Lima

«Creado» – Carol Rodrigues

«Gypsy Mirror» – João Borges

«No te escucho» – Caco Ciocler

«Herencia de Narcisa» – Clarissa Appelt y Daniel Dias

«Nada que hacer» – Leandra Leal

«Timidez» – Susan Kalik y Thiago Gomes Rosa

«One in Thousand» – Jonatas Rubert y Tiago Rubert

«Una ballena puede ser desgarrada como una escuela de samba» – Marina Meliande y Felipe M. Bragança (Hors Concurs)

Premiere Brasil, Fuera de competencia

«The Condor Conspiracy» – André Sturm

«90: la explosión de la pagoda» – Emilio Domingos y Rafael Boucinha

«Como vitrinas» – Flavia Castro

«(Dis) control» – Rosane Svartman y Carol Minem

«El agente secreto» – Kleber Mendonça Filho

«The Golden Man» – Mauro Lima

«For Vigo Me Voy» – Karen Harley y Lírio Ferreira

«Moda de perrengue» – Flávia Lacerda

«Cerca del sol es más claro» – Régis Faria

«Por nuestra causa» – Sergio Rezende

«Querido mundo» – Miguel Falabella y Hsu Chien

«Sexa» – Gloria Pires

«90 decibelios» – Fellipe Barbosa

Portratos de Brasil Premiere

«Ary» – André Weller

«Los dolores del mundo: Hyldon» – Emilio Domingos y Felipe David Rodrigues

«Fernanda Abreu – De la lata, 30, el documental» – Paulo Severo

«Breath – hasta después del final» – Candé Salles

«Gláucio Gill – un teatro en construcción» – Lea Van Steen y Rafael Raposo

«Mi tiempo es ahora» – Sandra Werneck

«Milton Gonçalves, además del espectáculo» – Luiz Antonio Pilar

«No sé cómo vivir sin palabras» – André Brandão

«Nadie puede probar nada: la increíble historia de Ezequiel Neves» – Rodrigo Pinto

«Brasil que no tuvo – Las aventuras del Barón de Itararé en el reino de Getúlio Vargas» – Renato Terra y Arnaldo Branco

«Rey de la noche» – Cassu, Lucas Weglinski y Pedro Dumans

«Te llevaré de este lugar» – Dandara Ferreira

Premiere brasil el estado de las cosas

«Cuadernos negros» – Joel Zito Araújo

«Con causa» – Belisário Franca

«En el otro lado del pabellón» – Emilia Silveira

«Invencible» – Vitor Leite y Clarice Saliby

«Itacoatiaras» – Sergio Andrade y Patricia Gouvea

«My Foreign Land» – João Moreira Salles, Louise Botkay y Collective Lakapoy

«En la ola de la marea» – Lucia Murat

«El Padre y el Pajé» – Iawtete Kaiabi, Felipe Tomazelli y Luís Villaça

«Pau d’Arco» – Ana Aranha

Fernanda Amim y Micael Hocherman «reconocido»

«Rua do Pescador nº.6» – Barbara Paz

Premiere Brasil Películas de medianoche

«La propia carne» – Ian SBF

«Copacabana, 4 de mayo» – Allan Ribeiro

«Futuro futuro» – David Pretto

«Nosferatu» – Cristiano Burlan

«Room de pánico» – Gabriela Amaral Almeida

Premiere Brasil Classics

«La mujer de todos» – Rogério Sganzerla

«Gemelos» – Andrucha Waddington

«Hermeto Champion» – Thomas Farkas

«Nuestra escuela samba» – Manuel Horácio Giménez

Premiere Brasil Generation

«Makunaima Adventures – Historias encantadas del Amazonas» – Chico Faganello

«Criaturas – Una aventura entre dos mundos» – Precious Juárez

«Papaya» – Priscilla Kellen

«Four Girls» – Karen Suzane

«Tainá y los Guardianes del Amazonas, en busca de la flecha azul» – Alê Camargo y Jordan Nugo

«Trajo tu amor» – Claudia Castro

Serie de Brasil de estreno

«Ângela Diniz: Asesinada y convinada» – Andrucha Waddington

«Ayô» – Yasmin Thayá

«De Minor» – Caru Alves de Souza

«Tremembé» – Vera Egipto