Río de JaneiroBrasil – El Festival Internacional de Cine de Río, que abre el jueves 2 de octubre con la proyección de «After the Hunt» de Luca Guadagnino, contribuye al poder blando de la ciudad y tanto al fortalecimiento de la industria del cine y la televisión de la ciudad como de Río como destino de rodaje, Río, alcalde Eduardo Paes dijo Variedad en una entrevista exclusiva.

Paes dijo que Río es actualmente una de las ciudades más populares del mundo para la filmación. Desde 2021, la actividad ha crecido exponencialmente, y en 2023 Río superó a París y la Ciudad de México en el número de días de brotes. Según la Comisión de Cine de Río, Rio organizó un récord de 8,782 días de filmación de 505 producciones en 2024. De los 505, ItsAid, 27 fueron producciones internacionales, que representan 748 días de filmación, un aumento del 100% más de 2023.

En enero. Período 2025, dijo Paes, la Comisión de Cine de Río ha autorizado 8,174 días de lente, lo que indica que el registro de 2024 probablemente se romperá.

Dijo que el sistema de reembolso en efectivo que su administración implementó en 2022 era clave para atraer producciones a Río, porque otorga a los productores de productores en la ciudad con un descuento de hasta el 35% en gastos locales elegibles.

«La demanda de Río como destino de filmación para producciones brasileñas y extranjeras está en crecimiento permanente, consolidando nuestra ciudad como referencia internacional. De enero a septiembre de este año, al menos 30 tripulaciones de filmación estaban trabajando simultáneamente en las calles de Río», dijo Paes.

Paes agregó Río Fest hace que la ciudad brille como la capital del cine de América Latina durante 10 días. Hizo hincapié en el programa del festival es comparable a ejecutar un maratón, porque los números son grandes: habrá alrededor de 900 proyecciones en esta edición de 186 películas de 74 países y de 124 películas brasileñas. La programación internacional presenta lo mejor del cine mundial, incluidas 16 presentaciones en el país para el largometraje internacional Oscar.

Paes también destacó que el 27th La edición de Rio Fest presentará a 120 invitados distinguidos, entre ellos la superestrella del cine francés Juliette Binoche que, además de presentar su primera película como directora, también celebrará 200 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y Francia. Otros invitados toman Bill Kramer, CEO de la Academia de Artes y Ciencias de Motion Motion, y Thomas Rosso, programador de la Semana de los Críticos de Cannes, entre muchos otros.

«Países como Corea del Sur se han invertido mucho y se transformaron en potencias audiovisuales globales, conquistando los mercados hegemónicos y exportando sus marcas, historias y cultura. No necesitamos mencionar la fortaleza de la industria creativa en la economía de los Estados Unidos. Con la transmisión, este mercado ha crecido y transformado rápida y profunda en los últimos 10 años», dijo PAES.

«Río es una ciudad que ya tiene esta vocación consolidada, gracias a la fortaleza histórica de nuestra producción audiovisual, la belleza natural de nuestros lugares icónicos y diversos y, por supuesto, un ecosistema favorable que combina talento, empresas calificadas y buenas historias, lo que hace que la ciudad sea un centro para el sector en Brasil», agregó.