Rijiju sale a Gandhi, dice que sus comentarios hacen eco de la narrativa de Pakistán sobre la India







Ministro de Asuntos Parlamentarios de la Unión a Rijiju lanzó el viernes un ataque mordaz contra el líder del Congreso Rahul Gandhi, acusándolo de hacer eco de la «narrativa de Pakistán». Alegó que sus comentarios a menudo eran utilizados por grupos «anti-India» a través de la frontera.

El Ministro de la Unión afirmó que el patrón de MP del Congreso había sido consistente en los últimos años, lo que plantea preocupaciones sobre el impacto de sus declaraciones en el discurso nacional.

Al dirigirse a los periodistas en Delhi, el ministro de la Unión dijo: «… Cualesquiera que sean las narrativas que Pakistán cree, Rahul Gandhi y su compañía aquí propuesta por la misma narración y su compañía aquí en India. Así que hemos dado cuenta en los últimos años que Rahul Gandhi y su grupo de izquierda hablan y tratan de crear una narración en la India, lo mismo se encuentra que se encuentra por los grupos anti-Indianos y los elementos en los Elementos en los elementos en los elementos en los elementos en los elementos en los elementos en los elementos en los elementos que los elementos en los elementos y los elementos en los elementos. a lo largo de los años «.

El comentario llegó un día después de que el diputado del Congreso criticara el Elección Comisión de la India (ECI), alegando que estaba coludiendo «destruir el proceso electoral» y debilitar la democracia india. Su declaración siguió a nuevas acusaciones del diputado del Congreso y el líder de la oposición en el Lok Sabha, Rahul Gandhi, quien alegó que un esfuerzo sistemático está en curso para eliminar a los votantes que votan por los partidos de oposición.

Un día antes, el líder del Congreso, Rahul Gandhi, una vez más planteó preocupaciones sobre el supuesto «robo de votos» y criticó a la Comisión Electoral de India por no cooperar con la investigación. Acusó a la CE de ignorar los problemas serios relacionados con el fraude electoral.

«Voy a mostrar a los jóvenes, la gente, la prueba que es en blanco y negro, absolutamente claro que el comisionado principal de elecciones de la India está protegiendo a las personas que han destruido la democracia india. También le mostraré los métodos por los cuales se agregan, se eliminan y muestran cómo se hace», dijo Rahul Gandhi durante una conferencia de prensa en la sede del Congreso, Indira Bhawan.

Sin embargo, la Comisión Electoral rechazó firmemente todas las acusaciones, aclarando que no votante El nombre puede ser eliminado en línea por cualquier miembro del público.

