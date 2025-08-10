Riisa Naka, Mayu Matsuoka Estrella en Netflix Drama de cirugía plástica

Riisa naka y Mayu Matsuoka protagonizará como cirujanos rivales en NetflixLa próxima serie dramática japonesa «Belleza plástica«Que lleva a los espectadores a la industria de la cirugía cosmética de Japón.

La serie 2026 marca la última colaboración del equipo creativo que produjo «Tokio Swindlers» y «La reina de los villanos».

Naka, conocido por su papel en la exitosa serie de Netflix «Alicia en la frontera«Y películas que incluyen» La niña que saltó a través del tiempo «, interpreta al cirujano plástico de celebridades Rin Tohyama, quien cree que la belleza ofrece un camino hacia la salvación. Chocará con el personaje de Matsuoka, Fumi Numata, un médico dedicado que a regañadientes pasa de la cirugía general que salvan la vida al mundo de la medicina estética.

Matsuoka, cuyos créditos cinematográficos incluyen el ganador de Palme d’Or «Thoprholifters» y «Temble All You Qate», retrata a un médico cuyos ideales médicos se prueban cuando se ven obligados a la práctica de la cirugía cosmética.

La serie explora temas de transformación y autopercepción a través de la lente del auge sector de medicina estética de Japón. Los pacientes que buscan la perfección física quedan atrapados entre las filosofías conflictivas de los dos profesionales médicos, creando un telón de fondo para examinar los estándares de belleza social y la identidad personal.

Yuki Saito dirigirá el proyecto, brindando experiencia del drama médico «Insember: un diario de neurocirujano». Junya Ikegami escribió el guión original, continuando con su colaboración con Netflix Japón siguiendo a «la reina de los villanos». Su trabajo anterior incluye «La sangre de los lobos».

El equipo de producción presenta varios veteranos de los recientes éxitos de Netflix Japón. Harue Miyake, quien produjo «Tokyo Swindlers», regresa junto a Katsuhito Motegi, directora de «La reina de los villanos». Shinichi Kudo sirve como productor de desarrollo, con imágenes K2 que manejan las tareas de producción.

«Esta historia explora los lados claros y oscuros del mundo cada vez más popular de la cirugía plástica», dijo Saito. «Al representar los conflictos internos detrás de la búsqueda de la belleza, espero que podamos presentar un espectro más amplio de valores. Tener dos actores tan distintos como mayu Matsuoka y Riisa Naka enfrentan, desafiarnos mutuamente y finalmente encontrar una comprensión mutua, si podemos capturar incluso los cambios emocionales más sujetos en sus actuaciones, creo que resonará a nuestros espectadores».

El equipo creativo realizó una extensa investigación sobre el panorama de cirugía cosmética contemporánea de Japón para desarrollar historias auténticas que reflejen las prácticas actuales de la industria y las experiencias de los pacientes.

El productor Miyake dijo: «Hoy, la cirugía plástica ya no es una opción rara. La posibilidad de volverse más bella puede ser empoderador y encarcelamiento. En lugar de glorificar la cirugía cosmética, esta serie se enfoca en las luchas emocionales que se encuentran en el espacio entre lo que se pueden cambiar y lo que no puede. Se dice tanto de los médicos como los del paciente. es una historia de hermandad, mujeres que se unen y encuentran fuerza entre sí «.

La inversión de Netflix en «Beauty Plastic» continúa la estrategia del streamer de abordar temas sociales controvertidos a través del contenido original japonés. Las series anteriores han examinado la industria del entretenimiento para adultos en «The Naked Director» y fraude en bienes raíces en «Tokyo Swindlers».

Shinichi Takahashi, director de acción en vivo de Netflix para Japón, dijo: «¿Qué es la belleza, realmente? Esa pregunta fundamental se convirtió en el punto de partida de la ‘belleza plástica’. A través de una investigación rigurosa, esta serie explora las realidades a menudo incalculables de la glamorosa industria de la cirugía plástica, incluidos los procedimientos sobre los que muchos sienten curiosidad, pero dudas en intentarlo.