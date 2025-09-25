¡Rihanna dio a luz a su tercer hijo, este nombre y sexo!

Yakarta, Viva – Cantante Rihanna Oficialmente dio la bienvenida al nacimiento de su tercer hijo con el rapero A $ AP Rocky. Su bebé, llamada Rocki Irish Mayers, nació el sábado 13 de septiembre de 2025.

Leer también: Hechos del matrimonio de lujo Anant Ambani y Radhika Comerciante que gastó Rp9.6 T



Esta feliz noticia fue compartida directamente por Rihanna a través de un Instagram personal. En la carga, mostró un momento cálido con Rocki que llevaba un mono rosa. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

También incluyó una foto de un pequeño guante en combinación con cintas en la parte superior. Como símbolo de afecto, Rihanna llevaba un anillo que decía «mamá» en la foto.

Leer también: Israel continúa atacando a Palestina, ahora aparece un bloqueo de celebridades de 2024, ¿qué es eso?



«Rocki Irish Mayers 13 de septiembre de 2025», escribió Rihanna en una leyenda mientras marcaba un $ AP Rocky, citado el jueves 26 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Una animada fiesta de cumpleaños para RZA, el primer hijo de Rihanna y un $ AP Rocky!



Embarazo y viaje familiar

La pareja que había estado junta desde 2020 anunció previamente el embarazo de su tercer hijo el 5 de mayo de 2025.

Rihanna mostró su estómago embarazada mientras caminaba en la ciudad de Nueva York, mientras que A $ AP Rocky confirmó la noticia mientras asistía a la Gala Met 2025.

Anteriormente, habían sido bendecidos con dos hijos:

• RZA, nacido en 2022

• Riot, nacido en 2023

Aunque su primer embarazo no fue planeado activamente, Rihanna le había revelado a Vogue en abril de 2022 que no trató de prevenirlo.

«Siempre creo que me casaré primero y luego tendré hijos, pero ¿quién dice que tengo que hacer eso? Claramente no dejaré que me impedirá ser madre», dijo.

Quiero que los niños crezcan juntos

Después del anuncio del embarazo en la Gala Met, dijo la fuente exclusiva Gente Que Rihanna y Rocky están muy felices de agregar miembros de la familia.

«Rihanna ha querido tener una gran familia, por lo que estaba muy feliz. Se sintieron muy bendecidos y agradecidos por el nuevo capítulo de sus vidas», dijo la fuente.

La pareja también planeó deliberadamente que sus hijos nacieron en un rango de edad cercana.

«Quieren que los niños crezcan juntos y tengan vínculos cercanos entre sí», agregó la fuente.