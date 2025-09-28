Rights Group alega que el ejército de Bangladesh mató a 4 manifestantes tribales, lesionó 40







El grupo de análisis de derechos y riesgos (RRAG), una organización que trabaja para prevenir las violaciones de los derechos humanos, ha alegado que el Bangladesh El Ejército mató al menos a cuatro personas tribales e hirió a más de 40 en otras personas en disparo indiscriminado el domingo en el área de Guimara del distrito de Khagrachari, parte de los tratados de Chittagong Hill.

Según Rrag, después del despido, el ejército permitió que los presuntos colonos ilegales quemaran casas pertenecientes a familias tribales en el área de Bazaar de Ramsu. La mayoría de las personas tribales afectadas.

Según los informes, el violento incidente siguió a días de protestas liderados por el grupo Jumma Chatra Janata, dijo.

Las protestas comenzaron después de que una niña de Clase 8 supuestamente fue ganada el 23 de septiembre de 2025 en la aldea de Singhinala, también en Khagrachari, dijo Rrag.

Dijo que los manifestantes afirman que el acusado no han sido arrestados, provocando indignación y manifestaciones continuas.

El director de RRAG, Suhas Chakma, condenó firmemente las acciones del ejército de Bangladesh, afirmando: «En lugar de arrestar a los violadores, el personal del ejército de Bangladesh ha estado violando los derechos de los protestantes indígenas y hoy en día recurrió a matar manifestantes pacíficos. El despido, seguido por la quemadura de los hogares tribales, se muestran los ataques pre-planos».

El RRAG ha pedido al primer ministro indio Narendra Modi que tome medidas diplomáticas rebajando los lazos con lo que llamó el «gobierno no elegido» del Dr. Mohammad Yunus en Bangladesh.

La organización también dijo que planteará la cuestión de estas supuestas violaciones de los derechos humanos en la 60ª sesión en curso del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ANHRC) en Ginebra esta semana.

Hasta ahora no ha habido una respuesta oficial del Bangladesh gobierno o militar con respecto a las acusaciones.





Fuente