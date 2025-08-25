Rifat Sungkar desmonta los errores de las niñas al conducir, ¿a menudo te gusta esto?

Bali, Viva – Rally nacional y embajador de la marca Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar, compartió una serie de consejos especiales para mujeres en conducción. Según él, todavía hay un estigma inherente a que las mujeres a menudo se consideren conductores torpe o descuidados. De hecho, enfatizó, los derechos en la carretera para mujeres y hombres son los mismos.

«Para ser honesto, no podemos distinguir a los hombres de las mujeres. Sus derechos son los mismos. Es solo que, naturalmente, las mujeres son más insensibles a la velocidad», dijo Rifat a los periodistas el lunes 25 de agosto de 2025.

Explicó que muchas mujeres tuvieron dificultades para evaluar la diferencia entre la velocidad alta y baja. A veces, el automóvil en el frente camina lentamente pero se considera rápido, o viceversa. Según él, esto puede causar interferencia en el flujo de tráfico.

«Si la conciencia de la velocidad es más atención, el viaje será mucho más armonioso», dijo.

Enfoque completo en el camino

Rifat enfatiza la importancia de centrarse al conducir. Dijo que muchas mujeres solían multitarea cuando estaban detrás del volante.

«Mientras conducir puede preparar, comer, instalar zapatos o incluso recibir teléfono. Todo está hecho a la superwoman», dijo.

Sin embargo, recordó que el comportamiento es de alto riesgo.

«Al conducir, por favor, todo resumido en un concepto: conducir es un trabajo a tiempo completo. No trabaje a tiempo parcial», dijo Rifat.

Según él, la relación entre las técnicas de conducción y la seguridad es muy cercana. Si el conductor puede priorizar la concentración, el riesgo de accidentes puede reducirse.

Conciencia del orden

Además del enfoque, también se recomienda a las mujeres que comprendan mejor las reglas de tráfico. Rifat ofrece ejemplos de grandes condiciones de carretera que a menudo no se utilizan correctamente. «El uno es lento a la derecha, rápido en el medio, lentamente a la izquierda. Todo interferirá», dijo.

Sugirió que el conductor siga las reglas de velocidad de acuerdo con la pista. De esa manera, el flujo de tráfico es más regular y el viaje se siente más cómodo.

Seguridad infantil en el coche

Rifat también aludió al papel de las mujeres como madres que a menudo traen niños al conducir. Según él, los niños menores de 12 años siempre deben sentarse en el asiento trasero y usar un cinturón de seguridad.

«Las bolsas de aire pueden explotar más de 200 km por hora. Si los niños se sientan en la parte delantera, en lugar de protegerse, puede ser peligrosa. La posición más segura permanece detrás con un cinturón de seguridad instalado», explicó.

Agregó, muchas personas consideran erróneamente el cinturón de seguridad solo importante para los pasajeros delanteros. De hecho, el asiento trasero sin seguridad no es seguro en absoluto.

«Si algo sucede, el banco delantero puede ser una pared. Así que no ignore el cinturón de seguridad para todos los pasajeros», dijo Rifat.

Agente de cambio

Rifat cree que las mujeres pueden ser agentes de cambio en la carretera. Con una mejor conciencia y comportamiento de conducción, se puede lograr el orden de tráfico.

«Las mujeres pueden convertirse en agentes de cambio, donde se pueden obtener armonía y orden por la existencia de un mejor comportamiento de conducción», dijo.