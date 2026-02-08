Riesgo de elegir el PPF incorrecto, precio del Jetour T2 en IIMS 2026, GAC E8 listo para desafiar al monovolumen

Jacarta – Varios artículos sobre automoción que aparecieron el sábado 7 de febrero de 2026 atrajeron la atención de los lectores. Los temas parten de los riesgos de uso. FPP Lo cual no es correcto, precio especial. Jettour T2 De IIMS 2026hasta la presencia GAC E8 que está preparado para dinamizar el segmento de monovolúmenes en Indonesia. Aquí están los 3 artículos automotrices más populares:

No solo protección, elegir el PPF incorrecto puede dañar la pintura de su automóvil

Ilustración de la protección de pintura de automóviles PPF

Se sabe que el uso de una película protectora de pintura o PPF puede proteger la pintura del automóvil de rayones leves. Sin embargo, si elige el material incorrecto o lo instala incorrectamente, puede causar nuevos problemas en la superficie de pintura del vehículo. Leer más.

Precio especial para Jetour T2 en IIMS 2026

Stand Jetour di IIMS 2026

El Jetour T2 es uno de los modelos que está llamando la atención en IIMS 2026 gracias a la oferta de precio especial durante la exposición. Este SUV está posicionado para llegar a los consumidores que buscan un vehículo de estilo aventurero con características modernas. Leer más.

Mejeng en IIMS 2026, GAC E8 listo para tomar el trono de los monovolúmenes en Rhode Island

El GAC E8 apareció en IIMS 2026 como un nuevo monovolumen que aporta un diseño moderno y la última tecnología. Se considera que su presencia anima la competencia en el segmento de los monovolúmenes, que hasta ahora ha estado dominado por modelos populares en el mercado indonesio. Leer más.