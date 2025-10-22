Rieke emocionado fue a Purbaya, Dedi Mulyadi quedó impactado por el agua del pozo de perforación

VIVA – Entre los más populares del miércoles 22 de octubre de 2025 se encuentran varios artículos en el canal VIVA News con temas interesantes. Uno de ellos se refiere a los miembros de la Comisión VI de la RPD de RI, Rieke Diah Pitaloka Se emocionó cuando descubrió que PBB había facturado el internado islámico de su hermano.

El miembro de la facción PDIP de la RPD cree que la recaudación de impuestos de las instituciones educativas como los internados islámicos no se ajusta a las normas aplicables.

Otro artículo muy popular destaca la reacción de sorpresa del Gobernador de Java Occidental cuando se enteró del hecho de que el agua potable Aqua se producía a partir de pozos profundos perforados, no de agua superficial.

Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares del canal VIVA News que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Rieke Diah Pitaloka Emocional, Gritándole Antiguo Porque el internado islámico fue cobrado por la PBB



Miembro de la Comisión VI de la Cámara de Representantes, Rieke Diah Pitaloka en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta Central

La miembro de la Comisión VI de la Cámara de Representantes de la facción PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, expresó su emoción cuando se enteró de que el internado islámico propiedad del difunto Kiai Yasin recibió un proyecto de ley del Impuesto sobre la Tierra y la Construcción (PBB).

2. Inspeccionar la Fábrica de Agua Potable, Dedi Mulyadi Sorprendido cuando descubrió que la fuente provenía de un pozo perforado.



Dedi Mulyadi inspecciona la fábrica de agua potable en Subang

El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, inspeccionó la fábrica de agua potable Aqua en Subang. Durante la visita, destacó las actividades industriales que se consideraba que presentaban riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a la extracción de grandes cantidades de agua subterránea.

3. Sin saber nada desde hace mucho tiempo, el PAN da las últimas novedades de Eko Patrio y Uya Kuya

Las noticias sobre Eko Hendro Purnomo o Eko Patrio y Surya Utama alias Uya Kuya rara vez se escucharon después de ser desactivadas por miembros de la RPD RI.

4. Verificación de hechos: el Ministro de Finanzas Purbaya retira 71 billones de IDR del presupuesto de MBG



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Una publicación en Instagram fue el centro de atención porque narró que el Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa retiró el presupuesto del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) de 71 billones de rupias.

5. Cronología de la muerte del marido en el oeste de Yakarta Genitales Esposa corta con un cúter y pregunta: «¿Por qué cortaste?»



Reconstrucción del caso de amputación de los genitales de un marido con la inicial H por parte de su esposa

La policía mostró 25 escenas en la reconstrucción del caso de la esposa con las iniciales HZ (33) que cortó los genitales de su marido con las iniciales NI (35) en la zona norte de Sukabumi, Kebon Jeruk, en el oeste de Yakarta (Jakbar).

