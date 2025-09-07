Rieke Diah Pitaloka Sentila Ministerio de Finanzas del 300 por ciento, instó a la evaluación salarial de Prabowo de todas las instituciones estatales

Yakarta, Viva – Polémica sobre el salario y Prestación RPD RI nuevamente ha provocado atención pública. Esta vez, un miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Rieke Diah Pitaloka, planteó la voz y mencionó la cantidad de asignación de rendimiento (Tukin) en varias instituciones estatales, incluido el Ministerio de Finanzas (Ministerio de Finanzas) que dijo alcanzó el 300 por ciento.

Rieke reveló que en una conversación sobre el canal de YouTube de Denny Sumargo. Él consideró que el impulso de las críticas al DPR debe usarse como una entrada para evaluar el sistema salarial general y la asignación de las instituciones estatales en Indonesia.

«Pero si lo miramos, tomo el ejemplo nuevamente, la asignación de rendimiento del ministerio, uno de los más altos es el Ministerio de Finanzas, el 300 por ciento de los beneficios», dijo Rieke.

Según él, el tukin es válido cada mes. Por lo tanto, consideró que la evaluación debe llevarse a cabo a fondo, a partir del DPR, DPRD, ministerios, a los gobiernos locales.

«Con este problema, en mi opinión, este es el impulso que debe tomarse. Digo, reinicie Indonesia, regresando a 0 kilómetros, todos», dijo.

Rieke enfatizó que el presidente Prabowo Subianto tuvo una gran oportunidad para tomar medidas firmes para solucionar este problema. La transparencia, dijo, no solo debe aplicarse al DPR, sino también a todas las instituciones estatales.

«No es un lado del DPR, gracias si para mí es importante criticar tales críticas. Pero sería mejor si la transparencia es para todos los ministerios, instituciones estatales, ministerios centrales y regionales», dijo.

Alentó este impulso a ser un punto de partida para construir un sistema de finanzas estatales más justos y más abiertos.