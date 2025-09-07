Rieke Diah Pitaloka reveló en 2009, los miembros del parlamento indonesio podrían buscar tratamiento en el extranjero

VIVA – Rieke Diah Pitaloka Volviendo a la atención de los usuarios de las redes sociales. Esto sigue con el que apareció en el podcast de Denny Sumargo. En el podcast, sus saludos discuten la polémica de los salarios y los beneficios recibidos Miembro de DPR RI Salam un mes.

Se sabe que esta polémica es una demostración a gran escala que tuvo lugar en Yakarta y varias regiones en Indonesia. Con respecto a los salarios y beneficios recibidos por los miembros del consejo, Rieke Diah Pitaloka tuvo la oportunidad de compartir su experiencia cuando se sentó por primera vez en Senayan.

En ese momento en 2009, los miembros del Parlamento Indonesio dijeron que Rieke Diah Pitaloka recibió beneficios en forma de tratamiento en el extranjero.

«Al comienzo del DPR en 2009, el parlamento indonesio podría buscar tratamiento con las instalaciones de VVIP al extranjero», dijo citado del programa de YouTube Denny Sumargo, domingo 7 de septiembre de 2025.

Al ver el incidente, Rieke Diah Pitaloka inmediatamente respondió. Trató de hacer que las instalaciones y beneficios para el tratamiento en el extranjero para los miembros del parlamento indonesio puedan ser abolidos. Porque según él, esto no es comparable a lo que sucede en la comunidad. La propia comunidad dijo que Rieke Diah Pitaloka era difícil de obtener acceso a la salud.

Como resultado, con la voz vocal, se eliminaron las instalaciones y las asignaciones médicas en el extranjero.

«Entonces creo que el Oneng piensa en ingresar al DPR, las personas solo son rechazadas al hospital, cuando los representantes de la gente. Se canceló ahora que el DPR RI ya no podía buscar tratamiento en el extranjero. Lo siento, amigos», dijo.

No solo eso, Oneng también realizó brevemente una acción de rechazo que condujo a la cancelación de una política en la que el parlamento indonesio tenía derechos como el DPRD que recibió un presupuesto de Rp 25 mil millones en un año. Incluso en ese momento debido a su actitud, Oneng también tuvo que aceptar las consecuencias de ser regañados por miembros del Consejo.

«Una vez rechacé y la cancelación ocurrió de que el DPR puede ser como un DPRD al año puede ser de Rp. 25 mil millones porque, en mi opinión, el DPR Ri y el DPRD. El DPR RI está regulado por la Constitución, su función es supervisor ejecutivo, no un usuario de presupuesto.