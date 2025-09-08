Rieke Diah Pitaloka dio una sátira para ser un funcionario cuya comunicación a menudo cosechaba controversia

VIVA – La controversia que surgió debido a la declaración de los funcionarios estatales nuevamente en el centro de atención. Esta vez, miembros del DPR Rieke Diah Pitaloka Les recordó a los funcionarios que tengan más cuidado al comunicarse con la gente. Según él, muchos ruido ocurren no solo por la política, sino por la entrega inapropiada.

En la conversación con Rieke Diah Pitaloka, Denny Sumargo Transmitir directamente que la comunicación que no va bien a menudo desencadena malentendidos en la comunidad. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Veo el mayor problema del impacto de esta demostración además de lo que estamos hablando antes y todavía hay otras cosas que son el factor de comunicación. Su comunicación no funciona y el puente de comunicación se corta, es decir, del DPR en sí mismo», dijo Denny Sumargo en su canal de YouTube, citado el lunes 8 de septiembre de 2025.

Rieke también mencionó la declaración del Ministro de Religión, Nasaruddin Umar, quien era viral en las redes sociales. En su conferencia, el Ministro de Religión dijo que el propósito del maestro era noble de no ganar dinero, incluso agregó que si quería ganar dinero debería ser un comerciante.

La declaración causó una fuerte reacción del público. Respondiendo a esto, Rieke dio un mensaje de que los funcionarios estatales no vuelven a hacer esas cosas en la comunicación.

«No se cubran, no se cubra, no seas así», dijo Rieke.

No solo eso, Rieke también destacó la declaración del ministro coordinador de PMK Pratikno con respecto al caso de 4 años en Sukabumi que murió por infecciones de gusanos. Cuando el equipo de los medios le preguntó sobre el caso, Pratikno realmente respondió en un tono de broma porque sintió somnoliento después de la reunión.

La respuesta nuevamente hizo que Rieke recordara la importancia de la comunicación clara y la empatía para el público.

«No seas señor, yaammar señor», dijo.

En la conversación, Rieke también confirmó que estaba abierto a las críticas. Incluso le preguntó a Denu, el apodo de Denny Sumargo, para no dudar en reprenderlo si sus palabras estaban equivocadas.

«Todo somos nosotros, incluidas mis críticas, Bang Densu ya tiene mi número WA MBA, no digas esto, MBA, te molestas, está bien.

En respuesta a esto, Denu dijo que muchos funcionarios públicos estaban actualmente menos civilizados en la transmisión de palabras. De hecho, según él, las críticas y las opiniones deben transmitirse de manera más sabia.

«Pero transmitir de manera civilizada porque veo las críticas en este día y edad, la libertad de opinión no se transmite de manera civilizada.

Agregó que cuando había diferencias, debe discutirse bien sin usar un lenguaje provocativo.

«Cuando hay diferencias, hemos estado hablando cuidadosamente, no usamos un lenguaje provocativo debido a qué finalización? ¿Qué se busca fricción? Esta fricción que quiere ser utilizada por una mano invisible para que nos rompan», dijo.