Rieke Diah Pitaloka descargó el rendimiento de Uya Kuya-Eko Patrio, Encuy Preman Pensiun fue encontrado muerto en casa

Yakarta, Viva – Rieke Diah Pitaloka Lo que revela sin rodeos el rendimiento de Uya Kuya y Eko Patrio, atrayendo la atención del lector. Esta noticia también se posó rápidamente en las filas más populares.

Obituario Nandi Juliawan alias Encuestar Matones de pensiones Los que murieron terminando la vida no estaban menos sorprendidos. El siguiente es un resumen completo de la lista de la lista de noticias más popular del canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el domingo 7 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Sin embargo, Rieke Diah Pitaloka descargó el rendimiento de Uya Kuya y Eko Patrio en RPD

El artista y miembro del Parlamento Indonesio, Rieke Diah Pitaloka, enfatizó que la acción saqueadora no podría considerarse razonable a pesar de que se dirigió a otros miembros del consejo. Esto fue transmitido por Rieke cuando fue invitado en podcast Confiding en Bang Denny Sumargo.

Según Rieke, los representantes de las personas tienen responsabilidades personales, no solo para la comunidad sino también para Dios. Por lo tanto, todas las formas de violencia y saqueo son contrarias a los valores básicos de la nación.

El mundo del entretenimiento del país vuelve a afligirse. Nandi Juliawan, un actor que es ampliamente conocido a través de su papel como Encuye en el matón de pensiones de telenovela, según los informes, murió, el sábado 6 de septiembre de 2025.

La noticia de la muerte de Nandi, quien interpretó el papel de Encuy en la telenovela, se descubrió por primera vez en el puesto de Instagram de Abenk_marco, el elenco de CECEP en la misma telenovela.



Nandi Juliawan. Foto : Instagram @warung_jeubew.

La triste noticia envolvió el mundo del entretenimiento indonesio con la partida de Nandi Juliawan, un actor que fue ampliamente conocido a través de su papel como Encuye en los populares matones de jabones de jabones. Nandi murió el sábado 6 de septiembre de 2025, dejando una profunda tristeza para los fanáticos y colegas.

Esta noticia fue entregada por primera vez por Abenk Marco, el actor Kang Cecep en la misma telenovela, a través de cargas en Instagram el domingo 7 de septiembre de 2025. En su carga, Abenk expresó sus condolencias y oraciones para que las familias dejadas atrás tuvieran fuerza.

El jugador de telenovela Pensun Craman, Nandi Juliawan, fue encontrado muerto en su casa en el distrito de Karangpawitan, Garut, West Java, el sábado 6 de septiembre de 2025.

La noticia de la muerte de Nandi, quien interpretó el papel de Encuy en la telenovela, se descubrió por primera vez en el puesto de Instagram de Abenk_marco, el elenco de CECEP en la misma telenovela.

