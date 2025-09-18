Ridwan Kamil y Lisa Mariana serán reunidos, la policía mediará la próxima semana

Yakarta, Viva – Dirección de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal para la Policía Nacional Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilse reunirán en la agenda mediación El martes 23 de septiembre de 2025, la próxima semana.

Leer también: El caso de difamación de Azizah Salsha se calentó, Resbobb y Bigmo finalmente llegaron a la investigación criminal



La mediación no es esta semana. La policía tomó el paso de mediación después de un informe de presunta difamación o difamación publicada por Ridwan Kamil contra Lisa Mariana.

«Mediación (Lisa Mariana y Ridwan Kamil), el martes», dijo el Jefe de Sub Dirección 1 de la Ley de Ciber Penal, el Comisionado de Policía de la Agencia de Policía, Rizki Prakoso, jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: ¿Mediación o sospechoso? La policía determina el destino de Lisa Mariana esta semana





Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró en LP/B/174/IV/2025/SPKT/Policía de investigación criminal.

Leer también: Investigue el caso BJB, el KPK abre la oportunidad de consultar el equipo de Ridwan Kamil en el DKI Pilgub



El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. Prueba ADN El en sí se llevó a cabo el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía al involucrar a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.