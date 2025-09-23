Ridwan Kamil y Lisa Mariana se conocieron para la mediación de hoy, potencialmente un punto muerto por …

Yakarta, Viva – Casos de supuesta difamación que arrastraban a las celebridades Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilentró en el nivel mediación.

Ambos están programados para reunirse directamente en la Dirección de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Criminal, el martes 23 de septiembre de 2025. La mediación será facilitada por los investigadores de Siber Polri. Jefe de Sub Dirección I DITTIPIDSIBER Policía de investigación criminalEl comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, aseguró que la agenda tuvo lugar esta tarde.

«A las 14.00», dijo Rizki cuando se confirmó.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Anteriormente informó, esta mediación fue iniciada por la Policía de Investigación Penal como parte del procedimiento de resolución de disputas a través de un enfoque alternativo o resolución alternativa de disputas (ADR).

Sin embargo, el abogado de Ridwan Kamil, la musulmana Jaya Butar, enfatizó que su cliente no aceptaría una oferta pacífica de Lisa Mariana. Según él, el proceso legal continuará por presunta difamación de Lisa contra Ridwan Kamil.

«Rechazamos el esfuerzo pacífico porque el impacto de la acusación de Lisa Mariana es muy grande, no solo personalmente, sino también en la carrera política de Pak Ridwan Kamil», dijo Muslim después de asistir al juicio en el Tribunal de Distrito de Bandung, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.