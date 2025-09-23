Ridwan Kamil rechaza Damai, Lisa Mariana: Nos reunimos en la corte

Yakarta, Viva – El esfuerzo pacífico que se inició en un caso de supuesta difamación entre el ex gobernador de West Java, Ridwan KamilY Lisa Mariana Finalmente encontró un callejón sin salida. La reunión de mediación que se celebró recientemente terminó sin un acuerdo, por lo que el caso ciertamente continuaría en el ámbito de la corte.

La noticia del fracaso de esta mediación fue transmitida por primera vez por el abogado de Lisa Mariana, Johnboy Nababan. Hizo hincapié en que su partido ahora está listo para seguir todo el proceso legal que tendrá lugar. ¡Desplácese para obtener más información!

«Lo que está claro, para la mediación, el punto muerto. Nos reuniremos en la corte», dijo Johnboy Nababan de la Policía de Investigación Criminal, el miércoles 23 de septiembre de 2025.

Curiosamente, fue Ridwan Kamil quien se negó a resolver la paz. Según su abogado, Muslim Butarbutar, se tomó la decisión para que el caso pudiera resolverse a fondo y tuviera un efecto disuasorio.

«Pak Ridwan Kamil, una vez más declaramos, dijo que rechazó firmemente la mediación y prefería continuar este proceso hasta el final», dijo Muslim.

Muslim agregó, su partido se embolsó una fuerte evidencia para refutar las acusaciones de Lisa Mariana. Uno de ellos es el resultado de pruebas de ADN que demuestran que el niño con la CA inicial no es el niño biológico de Ridwan Kamil.

«Hay una prueba de ADN, el resultado está claro que CA no es un hijo biológico de Ridwan Kamil, sino un hijo biológico de Lisa Mariana. Que creo que es recto», explicó.

Además, este paso legal se llama no únicamente para limpiar el buen nombre, sino también porque la acusación ha tenido un grave impacto en la vida personal de Ridwan Kamil.

«Su buen nombre fue destruido por difamación. Su hogar también experimentó perturbaciones, sufrió daños domésticos. Eso está claro», dijo Muslim.

Con el fracaso de la mediación, la disputa entre Ridwan Kamil y Lisa Mariana sin duda continuará en la corte. El público ahora está esperando cómo es el juicio y cómo el final del caso que ha incrustado esta amplia atención.