Ridwan Kamil pide perdón por estas tres mujeres y admite que cometió un error durante 29 años

Jacarta – Después de semanas de estar en el centro de atención y alimentar la especulación pública, Ridwan Kamil finalmente pronunció una declaración abierta llena de pesar.

El exgobernador de Java Occidental eligió las redes sociales como espacio para expresar sus sentimientos, respondiendo al revuelo que no sólo afectó a su reputación pública, sino que también sacudió su vida personal y familiar. Desplázate para saber más, ¡vamos!

A través de una carga en Instagram, Ridwan Kamil escribió una larga declaración que contenía una disculpa dirigida a varias partes. Esta carga marca la primera vez que habla abiertamente sobre el conflicto interno que ha arrastrado su nombre a la esfera pública. En su declaración, Ridwan Kamil enfatizó que la conmoción que ocurrió fue enteramente su responsabilidad personal.

«Pedimos disculpas a todas las partes y a todos los afectados», escribió Ridwan Kamil en Instagram, citado el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Abrió la declaración con un tono reflexivo, enfatizando su profundo pesar por una situación que sentía que no debería haber sucedido.

«1. Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a todas las partes y a todos los afectados por la conmoción innecesaria. Una vez más, pido disculpas sinceras», dijo Ridwan Kamil.

El foco principal de esta declaración está puesto en la figura de Atalia Praratya, su esposa que lleva 29 años a su lado. Ridwan Kamil admitió abiertamente que había cometido muchos errores y pecados durante su matrimonio y aceptó el hecho de que la separación era un derecho de su esposa para su felicidad.

«2. Admito que durante 29 años de matrimonio cometí muchos errores y pecados hacia mi esposa Atalia, por lo que esta separación es su derecho a ser feliz en su vida sin mí. Disculpas a la señora Atalia y acompañadas de mis mejores oraciones», dijo Ridwan Kamil.

La cosa no quedó ahí, también se entregó una disculpa a su madre. Admite que pudo haberlo decepcionado de niño y pide perdón por todos los errores que ha cometido.

«3. También pido perdón a mi madre por todos los errores y pecados de niña que puedan decepcionarla», dijo Ridwan Kamil.