Ridwan Kamil finalmente abre su voz y expresa disculpas tras el divorcio de Atalia Praratya

VIVA – Divorcio Ridwan Kamil y Atalia Praratya han estado en el centro de atención pública en los últimos tiempos. Después de optar por permanecer en silencio durante mucho tiempo en medio de varios problemas en desarrollo, Ridwan Kamil finalmente abrió su voz y se disculpó abiertamente a través de publicaciones en sus redes sociales personales.

En esta declaración, el exgobernador de Java Occidental destacó que la conmoción que surgió como resultado de la separación de su familia afectó a muchas partes. Admitió que esta situación no debería haber ocurrido y se sintió responsable de los distintos nombres involucrados en la polémica. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En su carga, Ridwan Kamil abrió su declaración con una disculpa dirigida a todas las partes afectadas.

«Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a todas las partes y a todos los afectados por la conmoción innecesaria», dijo, citado en Instagram @ridwankamil el martes 23 de diciembre de 2025.

«Una vez más pido disculpas sinceras», añadió.

No sólo al público, Ridwan Kamil también expresó específicamente su confesión sobre los errores que cometió durante sus casi tres décadas de matrimonio con Atalia Praratya. Reconoció que esta separación era un derecho de la esposa a determinar su propia felicidad.

«Admito que durante 29 años de matrimonio cometí muchos errores y pecados hacia mi esposa Atalia, por lo que esta separación es su derecho a ser feliz en su vida sin mí», escribió Ridwan Kamil.

Aparte de eso, el hombre conocido familiarmente como Kang Emil también se disculpó con su madre. Se dio cuenta de que cuando era niño, existía la posibilidad de que hubiera decepcionado a sus padres debido a decisiones y acontecimientos ocurridos en su vida.

«También pido perdón a mi madre por todos los errores y pecados de niña que puedan decepcionarla», volvió a escribir.

El impacto de este divorcio también lo sintieron sus hijos. Ridwan Kamil admitió que no pudieron entender completamente este incidente. Por ello, expresó una disculpa especial a sus hijos quienes también resultaron afectados emocionalmente.