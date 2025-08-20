Ridwan Kamil está listo para hacer las paces, pero hay grandes condiciones para Lisa Mariana

Yakarta, Viva – Polémica caliente entre el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil (RK) y celebridades Lisa Mariana Sobre la claridad del niño finalmente encontró un punto brillante. Resultados Tes ADN De la policía nacional, Pusdokkes enfatizó que el niño con las iniciales CA no es el niño biológico de RK.

Entonces, ¿cómo fue la oportunidad paz Entre los dos? El abogado de RK, la musulmana Jaya Batarbutar, dijo que su partido todavía estaba abriendo un espacio de paz. Sin embargo, existe un requisito principal de que Lisa Mariana debe transmitir una disculpa abierta.

«Sí, por supuesto, todas las oportunidades están ahí, el Sr. Ridwan Kamil considerará todo eso, especialmente si, por ejemplo, Lisa Mariana se disculpa con los medios de comunicación, a las redes sociales y a otros. Eso es también lo que transmitimos a la corte», dijo Muslim en la sede de la Policía Nacional, miércoles 2025.

Abogado de Ridwan Kamil, musulmana Jaya Batarbuto (medio)

Los musulmanes afirmaron, desde el principio, el RK quería que se realizara una prueba de ADN para que el conflicto tuviera certeza legal y pronto terminara. Agregó, su partido siempre abrió espacio para la justicia restaurativa. Sin embargo, por supuesto, con algunas consideraciones que Kang Emil decidirá más tarde.

«Más tarde, del periodista consideramos la oportunidad de que la justicia restaurativa siempre esté allí, ¿verdad?

Anteriormente informó, finalmente se respondió un largo misterio sobre la polémica de una niña famosa Lisa Mariana. Los resultados de la prueba de ADN que habían sido esperados por el público fueron anunciados por la Policía Nacional e hicieron una conmoción.

La prueba de ADN realizada por la policía nacional Pusdokkes aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con la hermana LM CA Inicials no tenía un ADN o no una compatibilidad idéntica», dijo el Jefe de la Dirección I de los actos cibernéticos de la Agencia de Investigación Criminal, el comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.