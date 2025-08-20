Ridwan Kamil está ausente, el abogado enfatiza que no hay un mensaje especial por delante de los resultados de la prueba de ADN

Yakarta, Viva – Ex Gobernador de West Java, Ridwan KamilElija ausente en un momento importante para anunciar los resultados Tes ADN que se celebró en la sede de la Policía Nacional, el miércoles 20 de agosto de 2025.

La presencia del hombre que se llama familiarmente Kang Emil fue representada por su abogado, Muslim Jaya Butarbutar. Muslim enfatizó que su cliente no dejó un mensaje especial antes del anuncio de los resultados de los Pusdokkes de la Policía Nacional.

«No hay ningún mensaje del RK, seguro que venimos a representarlo para recibir los resultados de la prueba de ADN», dijo a los periodistas.



Ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil

También enfatizó que Ridwan Kamil no quería desear en absoluto relacionado con los resultados del examen. El ex alcalde de Bandung, dijo Muslim, está listo para aceptar cualquier resultado con una actitud adulta.

«Esto no es una cuestión de optimismo o no, cualquiera de los resultados una vez más sin deseo de que el Sr. Ridwan Kamil acepte los resultados con total responsabilidad y madurez. Porque esa es una forma de su respeto al proceso legal», dijo.

También se explicó la razón de la ausencia de Ridwan Kamil. Según los musulmanes, sus clientes están ocupados con otro trabajo que no se puede abandonar.

«Él está llevando a cabo su profesión. Sí, de hecho no puede asistir. Nos transmitió, mi musulmán, el Sr. no pude asistir porque estaba sufriendo mi profesión», dijo nuevamente.

Previamente informó, los resultados de la prueba de ADN ex gobernador de West Java Ridwan Kamil (RK) y Selebgram Lisa Mariana Se dijo que el foco público saldría el miércoles 20 de agosto de 2025. Esto fue revelado por Karo Labdokkes Pusdokkes Polri, el general de brigada Sumy Hastry Purwanti.

Para tener en cuenta, Kang Emil pulió el modelo de la revista para adultos por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por Bareskrim Polri y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) JO Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo Artículo 27a de la ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Dirección de la Ley Penal (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Anteriormente, la noticia del asunto del ex gobernador de West Java estaba sobresaliendo después de que Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.