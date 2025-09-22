Ridwan Kamil es reacio a ser pacífico con Lisa Mariana

Bandung, Viva – Bareskrim La Policía Nacional está programada para celebrar un proceso de mediación entre Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilel martes 23 de septiembre de 2025. Esta mediación fue iniciada por la policía de investigación penal como parte del procedimiento de resolución de disputas a través de un enfoque alternativo o Resolución alternativa de disputas (ADR).

Sin embargo, el abogado de Ridwan Kamil, la musulmana Jaya Butar, enfatizó que su cliente no aceptaría una oferta pacífica de Lisa Mariana. Según él, el proceso legal continuará por presunta difamación de Lisa contra Ridwan Kamil.

«Rechazamos el esfuerzo pacífico porque el impacto de la acusación de Lisa Mariana es muy grande, no solo personalmente, sino también en la carrera política de Pak Ridwan Kamil», dijo Muslim después de asistir al juicio en el Tribunal de Distrito de Bandung, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil consideró que la carga de Lisa Mariana en las redes sociales se había extendido ampliamente y difamado, para interrumpir la reputación pública y la elección política de las figuras que también habían servido como alcalde de Bandung.

Muslim declaró, aunque la mediación es parte del mecanismo facilitado por la policía, su partido aún decidió continuar el proceso legal para ser una lección para el público.

«Esperamos que este proceso pueda proporcionar un efecto disuasorio, porque la reputación pública de una persona no puede ser destruida sin base», agregó.

Se sabe que este caso se originó en la carga de Lisa Mariana en las redes sociales que acusaron a Ridwan Kamil de tener una relación personal con ella. Ridwan Kamil, quien incluso había realizado pruebas de ADN a través de la Policía de Investigación Criminal, negó firmemente el reclamo, que incluso había realizado pruebas de ADN a través de la Policía de Investigación Criminal, los resultados mostraron que no había una relación biológica.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung