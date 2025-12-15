Ridwan Kamil demandado por divorcio de Atalia Praratya

VIVA – Una noticia impactante proviene de una figura pública. Atalia Praratya. Se informa que la mujer conocida familiarmente como «Señora Cinta» presentó una demanda de divorcio contra su marido. Ridwan Kamil. Esta información llamó inmediatamente la atención del público y provocó una discusión generalizada en las redes sociales.

Lea también: Demanda de Lisa Mariana sobre la inmovilización de niños, abogado Ridwan Kamil: Nos centramos en los casos de contaminación en Bareskrim



El tema de la demanda de divorcio surgió por primera vez después de una carga en la cuenta de chismes de Instagram @lambe_turah el lunes 15 de diciembre de 2025. En la carga se decía que el proceso de divorcio fue Atalia Praratya y Ridwan Kamil han entrado en la etapa de juicio. De hecho, se dice que el primer juicio se celebrará en un futuro próximo, es decir, dos días después de que circulara la noticia. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) no cierra la oportunidad de investigar nuevamente a Ridwan Kamil en el caso del BJB Bank



Esta noticia de repente sorprendió al público, teniendo en cuenta que todo este tiempo Atalia y Ridwan Kamil eran conocidos como una pareja que a menudo parecía armoniosa frente a la sociedad. También se sabe que Atalia participa activamente en diversas actividades sociales y, a menudo, transmite mensajes positivos sobre la familia.

Sin embargo, cuando surgió el tema de la demanda de divorcio, las columnas de comentarios de los internautas se llenaron inmediatamente con varias reacciones. Algunos internautas brindaron apoyo moral a Atalia Praratya, mientras que otros expresaron su decepción por la noticia de la ruptura del matrimonio de la pareja.

Lea también: Ridwan Kamil Afirma Que Compró Activos Con Dinero Personal, KPK: Los Investigadores Tienen Otras Evidencias



«¡Eso es genial, señora Cinta! Así debe ser».

«OBTENGA TU ESPÍRITU AMOR DE MADRE… Si estás enfermo, es difícil recuperarte????????‍♀️… dando vueltas dando vueltas por aquí.»

«Gracias a Dios, mujeres que tienen una mente sana y mantienen la salud física».

«Pretender estar bien todavía te cansará», escribió un internauta.

«El cristal que se ha roto nunca volverá a estar completo».

Este tema del divorcio no puede separarse de las noticias que anteriormente conmocionaron al público. Se sabe que Ridwan Kamil fue golpeado por acusaciones de un romance con una mujer llamada Lisa Mariana. De hecho, Lisa afirma abiertamente tener un hijo con Ridwan Kamil.

Lisa Mariana se presentó ante el público transmitiendo demandas sobre los derechos de los niños que, según admitió, eran de carne y hueso de Ridwan Kamil. Reveló que se decía que el niño no había recibido ningún apoyo durante aproximadamente ocho meses en ese momento. Esta afirmación luego enturbió la imagen de Ridwan Kamil y la familia de Atalia a los ojos del público.