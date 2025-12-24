Ridwan Kamil admite que a menudo cometió errores y pecó durante su matrimonio con Atalia Praratya

Jacarta – Ridwan Kamil Finalmente apareció al público después de recibir atención recientemente. Su nombre se discute a menudo debido a la demanda de divorcio presentada por su esposa. Atalia Praratya así como una serie de supuestos asuntos relacionados con los nombres de mujeres, entre ellos Aura Kasih.

Ridwan Kamil escribió abiertamente un comunicado en su cuenta de Instagram. Pidió disculpas a todas las partes que se habían visto afectadas por la conmoción provocada. ¡Vamos, desplázate más!

«Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a todas las partes y a todos los afectados por la conmoción innecesaria», escribió Ridwan Kamil en Instagram, citado por Raby el 24 de diciembre de 2025.

Ridwan Kamil estuvo involucrado por primera vez en la cuestión de un romance con una ex modelo de revista para adultos, Lisa Mariana. De esta relación ilícita, Lisa Mariana admitió que tuvo un hijo. Sin embargo, Ridwan Kamil se mostró reacio a admitir esto hasta que lo llevó al ámbito de la ley.

Ahora, según se informa, Ridwan Kamil tiene una relación ilícita con Aura Kasih. De hecho, los internautas en las redes sociales encontraron una serie de pruebas contundentes que apuntan a su relación.

Respondiendo a los numerosos rumores indirectos, Ridwan Kamil admitió que a menudo cometió errores y pecados durante su matrimonio con Atalia Praratya. Por lo tanto, Ridwan Kamil entiende que al final Atalia Praratya pidió separarse de él.

«Reconozco que durante 29 años de matrimonio cometí muchos errores y pecados hacia mi esposa Atalia, por eso esta separación es su derecho a ser feliz en su vida sin mí en ella», explicó.

Ridwan Kamil no se olvidó de pedir disculpas a la madre de sus hijos y rezar para que Atalia Praratya tuviera una vida mejor después de separarse.

«Disculpas a la señora Atalia y mis mejores oraciones», dijo.

En su declaración, Ridwan Kamil sólo se disculpó con una serie de partes, incluidas la madre, el niño y las personas de su entorno que se vieron directa o indirectamente afectadas.

Desafortunadamente, Ridwan Kamil no negó ni confirmó la cuestión de un romance que involucra su nombre con Aura Kasih.