Ridley Scott rechazó $ 20 millones para dirigir ‘Terminator 3’

Después de dirigir películas icónicas como «Alien», «Blade Runner» y «Gladiator», Ridley Scott reveló que casi entró en el mundo de «Terminador. «

El prolífico cineasta dijo El guardián Que rechazó $ 20 millones para dirigir «Terminator 3: Rise of the Machines» de 2003, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, porque «no es lo mío».

«Estoy orgulloso de esto», dijo Scott a The Guardian. «Bajé una tarifa de $ 20 millones. Mira, no me pueden comprar, amigo. Alguien dijo: ‘Pregunta qué obtiene Arnie’. Pensé: ‘Lo intentaré’. Le dije: ‘Quiero lo que Arnie obtiene’. Cuando dijeron que sí, pensé: ‘Fóllame’. Pero no pude hacerlo «.

Scott explicó que la razón por la que no pudo firmar para la secuela de «Terminator» es la misma razón por la que no dirigiría una película de James Bond.

«No es lo mío», dijo. «Es como hacer una película de Bond. La esencia de una película de Bond es divertida y acampa. ‘Terminator’ es pura tira cómica. Intentaría hacerlo real. Por eso nunca me han pedido que haga una película de Bond, porque podría joderlo».

Jonathan Mostow terminó dirigiendo «Terminator 3: Rise of the Machines», que ganó $ 433 millones en la taquilla mundial, pero no alcanzó las alturas críticas de las dos primeras entradas dirigidas por James Cameron. Fue seguido por «Terminator Salvation» de 2009, el reinicio de 2015 «Terminator Genisys» y «Terminator: Dark Fate» de 2019, que fue una secuela directa de «Terminator 2: Judgment Day».

En otra parte de la entrevista de Guardian, Scott se burló de que está trabajando en una tercera película de «Gladiator» a raíz del éxito del año pasado «Gladiator II», protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. Scott también dijo que estaría abierto a otra película «Alien».

«‘Gladiator’ está en proceso en este momento», dijo el director. «Otra precuela ‘Alien’, sí, si tengo una idea, seguro».