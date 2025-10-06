Ridley Scott dice que la mayoría de las películas nuevas son ‘mierda’, así que vuelve a verlo

Ridley Scott No está frenando sus pensamientos sobre el estado de la industria del cine, diciéndole a la audiencia durante una charla en el British Film Institute el domingo que la mayoría de las películas modernas son «mierda».

«La cantidad de películas que se realizan hoy, literalmente a nivel mundial, millones. No miles, millones … y la mayor parte es una mierda», dijo el cineasta nominado al Oscar en una conversación con su hijo Luke Scott, Según Metro.

«Creo que muchas películas de hoy se guardan y se hacen más caras por los efectos digitales, porque lo que no ha recibido es una gran cosa en el papel primero», continuó. «¡Consíguelo en papel!»

Más tarde, en la discusión, Metro informó que se le preguntó al director de «gladiador» y «alienígena» si tiene una «película de confort» que le gusta volver a visitar. «Bueno, en realidad, en este momento, estoy encontrando la mediocridad, nos estamos ahogando en mediocridad», respondió Scott. «Y lo que hago, es algo horrible, pero he comenzado a ver mis propias películas, ¡y en realidad son bastante buenas! Y también, no envejecen».

Scott agregó que volvió a ver su película de guerra de 2001 «Black Hawk Down» y pensó: «¿Cómo demonios logré hacer eso?»

De las películas hechas por otras personas, Scott dijo: “Creo que ocasionalmente sucederá una buena [and] Es como un alivio que haya alguien por ahí que esté haciendo una buena película «.

Afortunadamente para Scott y sus fanáticos, el director, que lanzó «Gladiator II» protagonizado por Paul Mescal el año pasado, dijo que la jubilación para él sería «imposible». Confirmó que ha completado la producción en su próximo proyecto, la película de ciencia ficción post-apocalíptica «The Dog Stars» con Jacob Elordi, y ha comenzado a escribir un tercer «gladiador».

«Está cerca y técnicamente es el emperador de Roma», dijo Scott sobre el personaje de Paul Mescal, «y así tengo una huella sobre lo que creo que debería ser».

Pero, agregó: «¡No te voy a decir en caso de que lo robes!»