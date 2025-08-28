¡Ricuh Student Demo, Molotov Bombs explotó! La vía de Tanah Abang -Palmerah Krl está cerrada

Yakarta, Viva – demostración alumno Alrededor del edificio DPR/MPR RI, tiene un impacto en los servicios de transporte público. Kai Commuter se vio obligado a diseñar el patrón de operación de la línea de cercanías de Rangkasbitung debido a la multitud de masa que cerró la línea ferroviaria.

El vicepresidente del Secretario Corporativo Kai Commuter, Joni Martinus, dijo que a partir de las 15.17 Wib Rangkasbitung Línea de cercanías desde la dirección Estación Tanah Abang no puede ser realizada. El camino solo sirve a la estación Palmerah y Kebayoran y luego regresa a Serpong o Rangkasbitung.

«La línea cruzada de Tanah Abang-Palmerah hay una multitud de masas. Por el momento, se detuvo el viaje de la línea de viajeros de Rangkasbitung desde la estación de Tanah Abang», dijo Joni en su declaración, el jueves 28 de agosto de 2025.

VP Relaciones públicas Kai Joni Martinus

Este cierre temporal, dijo Joni, se llevó a cabo para garantizar la seguridad del viaje del tren y la seguridad de los usuarios. Los patrones de operación de ingeniería se aplicarán hasta que las condiciones alrededor de la pista sean propiciantes nuevamente.

KAI CAMBURER también proporciona una alternativa para los usuarios afectados. Los pasajeros de Serpong o Rangkasbitung pueden subir y bajar en la estación de Kebayoran. Mientras tanto, los pasajeros de Cikarang, Bogor y Tangerang pueden usar la estación de goma como una opción para partir y llegar.

«Apelamos a los usuarios de la línea de cercanías para que siempre sigan las instrucciones de los oficiales en la estación. Por favor, coloque los pasajeros que salen, respaldan una línea segura y mantienen juntos el orden y la seguridad», dijo Joni.

Mientras tanto, choque Los estudiantes aún continúan. El choque se extendió a Jalan Asia África, Central Yakarta. No solo arrojan piedras, las bombas molotov estallaron en el medio del choque.

La verdadera masa fue derrotada de regreso a la puerta del 12 Gelora Bung Karno Main Stadium (SUGBK). Sin embargo, los estudiantes atacan arrojando varias bombas Molotov. Afortunadamente, docenas de policías completos con escudos que vienen a repeler.